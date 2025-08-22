İngiltere'de sokaklar savaş alanına döndü! 100'den fazla kişi gözaltında

Londra polisi, Avrupa’nın en büyük sokak partisi öncesi harekete geçti. Notting Hill Karnavalı öncesi yapılan operasyonlarda 100 kişi tutuklandı, sokaklardan onlarca silah toplandı.

Geçen yıl üç yaşındaki kızının gözleri önünde zombi bıçağıyla vahşice öldürülen Cher Maximen’in kan donduran ölümü hafızalardaki tazeliğini korurken, Londra sokakları bu yıl da yeni bir kabusun eşiğinde.

POLİS UYARDI: DİKKATLİ OLUN

Metropolitan Polisi tarafından Cuma günü yapılan resmi açıklamada, Batı Londra’da hafta sonu gerçekleşecek Notting Hill Karnavalı öncesinde 100 kişinin gözaltına alındığı, 11 ateşli silah ve 40’tan fazla bıçağın ele geçirildiği duyuruldu.

Polis açıklamasında, “21 kişinin cezaevine geri çağrılmasıyla sonuçlanan tutuklamalar, Karnaval’da kamu güvenliği için en büyük riski oluşturduğuna inanılan kişileri rahatsız etmeyi ve caydırmayı amaçlamaktadır” ifadeleri yer aldı.

266 KİŞİ KARNAVALDAN MEN EDİLDİ

Operasyon kapsamında yaklaşık 266 kişi, bu yıl karnavala katılmamak üzere polis kefaleti veya denetimli serbestlik şartıyla denetim altına alındı. Bu kişiler arasında daha önce silahlı suçlara karışmış şahısların da bulunduğu aktarıld8ı.

BİR MİLYON KİŞİ SOKAKLARDA OLACAK

Metropolitan Polisinin Karnaval sözcüsü Charmain Brenyah, "Başkentin kültürel takvimindeki en önemli hafta sonlarından biri olan bu etkinlik için yaklaşık bir milyon kişinin Batı Londra sokaklarında olmasını bekliyoruz" dedi.

GEÇEN YIL ÜÇ KİŞİ BIÇAKLANDI, BİRİ ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Geçen yıl Notting Hill Karnavalı kanlı geçmişti. Festival sırasında üç kişi bıçaklanmış, 32 yaşındaki Cher Maximen, üç yaşındaki kızının gözleri önünde zombi bıçağıyla öldürülmüştü.