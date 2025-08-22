Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İngiltere'de sokaklar savaş alanına döndü! 100'den fazla kişi gözaltında

İngiltere'de sokaklar savaş alanına döndü! 100'den fazla kişi gözaltında

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İngiltere&#039;de sokaklar savaş alanına döndü! 100&#039;den fazla kişi gözaltında
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Londra sokakları alarma geçti! Avrupa’nın en büyük sokak festivali Notting Hill Karnavalı öncesi, polis 100 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 11 silah ve 40'tan fazla bıçak ele geçirildi.

Londra polisi, Avrupa’nın en büyük sokak partisi öncesi harekete geçti. Notting Hill Karnavalı öncesi yapılan operasyonlarda 100 kişi tutuklandı, sokaklardan onlarca silah toplandı. 

Geçen yıl üç yaşındaki kızının gözleri önünde zombi bıçağıyla vahşice öldürülen Cher Maximen’in kan donduran ölümü hafızalardaki tazeliğini korurken, Londra sokakları bu yıl da yeni bir kabusun eşiğinde.

POLİS UYARDI: DİKKATLİ OLUN

Metropolitan Polisi tarafından Cuma günü yapılan resmi açıklamada, Batı Londra’da hafta sonu gerçekleşecek Notting Hill Karnavalı öncesinde 100 kişinin gözaltına alındığı, 11 ateşli silah ve 40’tan fazla bıçağın ele geçirildiği duyuruldu.

Polis açıklamasında, “21 kişinin cezaevine geri çağrılmasıyla sonuçlanan tutuklamalar, Karnaval’da kamu güvenliği için en büyük riski oluşturduğuna inanılan kişileri rahatsız etmeyi ve caydırmayı amaçlamaktadır” ifadeleri yer aldı.

266 KİŞİ KARNAVALDAN MEN EDİLDİ

Operasyon kapsamında yaklaşık 266 kişi, bu yıl karnavala katılmamak üzere polis kefaleti veya denetimli serbestlik şartıyla denetim altına alındı. Bu kişiler arasında daha önce silahlı suçlara karışmış şahısların da bulunduğu aktarıld8ı.

BİR MİLYON KİŞİ SOKAKLARDA OLACAK

Metropolitan Polisinin Karnaval sözcüsü Charmain Brenyah, "Başkentin kültürel takvimindeki en önemli hafta sonlarından biri olan bu etkinlik için yaklaşık bir milyon kişinin Batı Londra sokaklarında olmasını bekliyoruz" dedi.

GEÇEN YIL ÜÇ KİŞİ BIÇAKLANDI, BİRİ ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Geçen yıl Notting Hill Karnavalı kanlı geçmişti. Festival sırasında üç kişi bıçaklanmış, 32 yaşındaki Cher Maximen, üç yaşındaki kızının gözleri önünde zombi bıçağıyla öldürülmüştü. 

Kaynak: Dış Haberler
Modern Kadın 11. bölüm ne zaman, sezon finali kaçıncı bölüm? Modern Kadın 2. sezon için tarih bekleniyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orban şikayet etti, Trump patladı: Ukrayna’ya çok kızgınım! - DünyaTrump patladı: Ukrayna’ya çok kızgınım!ABD'de çiftlikte gizemli olay! Çok sayıda çiftçi ölü bulundu - DünyaÇiftlikte gizemli olay! Çok sayıda çiftçi ölü bulunduTürkiye, Karadeniz’de oyunun kurucusu mu oluyor? Zelenskiy açıkladı! - DünyaUkrayna liderinden Türkiye sürprizi!FBI, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un evine baskın düzenledi! - DünyaTrump’ın eski danışmanına FBI baskını!Kimse beklemiyordu! Sinek dokundu, milyonların sahibi oldu - DünyaSinek dokundu, milyonların sahibi olduSchindler’in Listesi sahneleri gerçek oldu! Oscar’lı oyuncu Bardem İsrail’i Nazi subayına benzetti - DünyaOscar’lı oyuncu İsrail’i Nazi subayına benzetti
Sonraki Haber Yükleniyor...