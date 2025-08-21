İngiltere vizesi ret sebepleri neler? Sıkıntılar ortaya çıktı, Türkiye devreye girdi

Yurt dışına çıkmak isteyen Türkler vize başvurularında artan prosedürler nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor. Ret oranlarındaki artış dikkatleri çekerken yaşanan mağduriyetlerin faturası da ağır oluyor. Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili harekete geçti. İngiltere ile olan sorunlar masaya yatırılacak. İngiltere vizelerine ret sebepleri araştırılıyor. İşte o haberin detayları...

İNGİLTERE VİZE REDDİ SEBEPLERİ

▪️ İngiltere vizelerinin başlıca ret sebepleri şunlar;

▪️ Vize başvurusunda verilen evraklarda eksikler

▪️ Vize başvurusunda verilen evraklarda yer alan bilgilerin hatalı ve yanlış olması,



▪️ Uygun, doğru vizeye başvuru yapılmaması

▪️ Vize mülakatı sırasında hatalı ve yanlış cümleler kullanmak.

▪️ Sağlık sorunları...

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı, İngiltere ile yürütülen Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) güncellenmesi müzakereleri kapsamında iş insanlarının en fazla şikâyet konusu yaptığı vize problemini gündeme getirecek.

VİZE MÜZAKERELERİ NE ZAMAN?

Müzakerelerin ikinci turu eylül ayında Londra’da gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerde Türkiye, Türk iş insanlarının İngiltere pazarına erişimi anlamında önemli bir engel olarak vize ve çalışma izni başvuru süreçlerinde yaşanan mevcut problemleri masaya yatıracak.

İNGİLTERE VİZESİNDEKİ SIKINTILAR NELER?

Ticaret Bakanlığının yaptığı çalışmada İngiltere vizesi konusunda yaşanan sıkıntılar belirlendi. Özellikle, vize süreçlerinin şeffaf olması, başvuru prosedürlerinin kolaylaştırılması, vize için randevu alınamaması, yakın tarihli vize başvurularının yüksek ücrete tabi tutulması, vizenin kısa süreli verilmesi, gereksiz yük getiren belge talepleri, 2 günlük iş görüşmesi için bile tapu kaydı, şirket finansal tabloları gibi belgeler istenmesi ya da edinilmesi zor bilgilerin talep edilmesi, eksik belge/bilgi durumunda eksik tamamlama şansı verilmemesi gibi başlıklarda yaşanan sıkıntılar STA güncellenmesi müzakerelerinde masaya getirilecek.