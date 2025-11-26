İngiltere ordusunun yeni nesil Ajax zırhlıları yine büyük bir skandala imza attı. Salisbury Plain’deki tatbikat sırasında araçların içine saatlerce kapatılan askerler, şiddetli titreşim ve gürültü nedeniyle kusma, baş dönmesi ve kontrolsüz titreme yaşayarak hastanelik oldu. Yaklaşık 30 askerin etkilendiği olayın ardından tatbikat anında durdurulurken, İngiltere’nin milyarlarca sterlinlik zırhlı programı bir kez daha tartışma konusu haline geldi.

İngiltere ordusunda, Salisbury Plain’de yapılan bir tatbikat sırasında Ajax tipi zırhlı araçların içindeki askerler kusma, baş dönmesi ve kontrolsüz titreme yaşadı.

Yaklaşık 30 askerin sağlık birimlerine başvurması üzerine tatbikat anında durduruldu.

Savunma kaynakları, askerlerin araç içinde 10 ila 15 saat geçirdikten sonra denge kaybı, kulak çınlaması ve hareket sorunları yaşadığını aktardı. Bir kaynak "Askerler hâlâ zarar görüyor" dedi.

GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM KRİZİ YENİDEN PATLADI

Ajax zırhlı araçları, 6,3 milyar sterlinlik dev bir projenin parçası olarak bu ay operasyonlara hazır ilan edilmişti. Ancak araçlar daha önce de gürültü ve titreşim sorunları nedeniyle defalarca ertelenmişti.

Wiltshire’daki testlerde ortaya çıkan sorunlar sonucu Household Cavalry ve Royal Lancers birliklerinden 31 asker olumsuz etkilenmişti.

Times'ın haberine göre iki asker sağlık durumları kötüleştiği için yurtdışında görev yapamaz hâle geldi; üç asker ise ordudan terhis ediliyor.

Aralık 2021’deki denemelerde, araçların getirdiği şiddetli titreşim nedeniyle 310 asker işitme testine alınmış, 17 kişi işitme kaybı nedeniyle tedavi görmüştü.

SAVUNMA BAKANLIĞI AJAX'I ASKIYA ALDI

Savunma Bakanlığı, hafta sonu yaşanan son olay sonrası Ajax araçlarının eğitim ve tatbikatlarda kullanımını iki hafta süreyle durdurduğunu açıkladı.

Yaklaşık 30 askere yapılan sağlık kontrollerinin ardından çoğunun göreve döndüğü, bir kısmının ise uzman tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Bakanlık, araçlar üzerindeki sınırlı teknik testlerin güvenlik amacıyla süreceğini duyurdu. Yapılan açıklamada personel güvenliğinin öncelik olduğu aktardı.

PROJE SEKİZ YIL GEÇ GELDİ, KRİZ BİTMEDİ

Ajax projesi, 2017’de hizmete girmesi planlanmasına rağmen sekiz yıllık gecikmeyle bu ay kullanıma hazır ilan edildi. Ancak askerlerin hastanelik olmasıyla birlikte program yeniden tökezledi.

Savunma Bakanı Luke Pollard, bu ayın başında aracın tüm sorunlarını geride bıraktığını söylemişti. Pollard, bir tören sırasında "Güvenli olmasaydı silahlı kuvvetlerimizin eline vermeyecektik" ifadesini kullanmıştı.

General Dynamics tarafından Galler’de geliştirilen Ajax ailesi, 1971’den beri kullanılan CVR(T) zırhlı araçlarının yerini alacak şekilde tasarlandı. Bugüne kadar 165’ten fazla araç teslim edildi, ancak tam operasyonel kapasiteye ulaşılması için dört yıl daha gerektiği açıklandı.

Olay, Gazze ve Orta Doğu’daki gerilimlerin dünya ordularını yeni tehditlere karşı hazırlık yarışına ittiği bir dönemde yaşandı. İngiltere’deki kriz, modern zırhlı araç güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.

POLLARD: DÖNÜM NOKTASI

Pollard, 5 Kasım’daki konuşmasında Ajax'ın "gezegendeki en gelişmiş orta sınıf zırhlı muharebe aracı" olduğunu söylemişti. Ancak hafta sonu yaşanan rahatsızlıkların ardından yeni güvenlik incelemesi başlatıldı.

Yetkililer, Ajax’la ilgili tüm sorunların çözülmesi için teknik ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

