Bilim dünyası, küresel ısınmaya karşı insanlığın şimdiye kadar denediği en radikal adımlardan birini hayata geçirdi. “Güneş’i karartma” olarak anılan yeni yapay soğutma deneyi, atmosfere yansıtıcı parçacıklar püskürterek güneş ışığını uzaya geri yansıtmayı hedefliyor.

New Yorker’ın haberine göre bilim insanları, Dünya’nın yüzey sıcaklığını düşürmek ve küresel ısınmayı yavaşlatmak amacıyla Güneş ışığının yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen çarpıcı bir yöntem geliştirdi.

VOLKANİK PATLAMALARI TAKLİT EDEN "YAPAY SOĞUTMA" MEKANİZMASI

Yöntem, büyük volkanik patlamaların Dünya’yı kısa süreli soğutan etkisinden ilham alıyor.

Milyonlarca ton kükürt dioksit atmosfere yükselerek güneş ışığını uzaya geri yansıtıyor ve yeryüzünü geçici olarak soğutuyor.

Stardust uzmanları aynı prensibi teknolojiye uyarlamaya çalışıyor:

Bulutların üzerine yansıtıcı bir perde oluşturacak özel parçacıkların atmosfere püskürtülmesi planlanıyor.

Şirket parçacıkların canlılar için güvenli olduğunu öne sürse de bileşen listesini açıklanmadı.

DENEYLERE BAŞLANDI

Stardust’un kurucu ortağı Yanai Yedvab, tüm risklerin henüz belirlenmediğini, bu nedenle deneylerin sürdüğünü söyledi.

Şirket, yöntemin küresel ölçekte uygulanabilmesi için çok yüksek finansman ve birden fazla ülkenin işbirliği gerektiğini paylaştı.

DÜNYANIN EN SICAK 11 YILI: BİLİMSEL ALARM SÜRÜYOR

Son 11 yıl, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana Dünya’nın en sıcak yılları olarak kayıtlara geçti.

WHO ve 70’ten fazla bilimsel kuruluşun hazırladığı rapora göre:

Aşırı sıcaklık dakikada bir canın kayıp gitmesine neden oluyor.

Isı kaynaklı ölümler 1990’lara göre %23 arttı, yılda 546 bin kişi sıcaklık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Küresel ısınma rakamları bu denli ağırlaşırken Stardust projesi hem umut hem de ciddi tartışma konusu haline geldi.

MÜZEYYEN BIYIK

