Irak’ta gözaltında hayatını kaybeden Iraklı sivil Baha Musa’ya ilişkin işkence dosyasında, dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair’in yargı sürecine müdahil olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair’in, Irak’ta gözaltında hayatını kaybeden Iraklı sivil Baha Musa dosyasında İngiliz askerlerinin sivil mahkemeye çıkarılmasını engellemek için devreye girdiği gün yüzüne çıktı.

Yeni açılan Ulusal Arşiv kayıtlarına göre, Blair yargı sürecine doğrudan müdahil olduve askeri yargı dışına çıkılmaması yönünde talimat verdi.

Irak’ta işkence dosyası! Blair devreye girdi: İngiliz askerlerinin sivillere yaptıkları muamele gizlendi

“BU OLMAMALI” NOTU

Arşiv kayıtlarına göre Blair, Temmuz 2005’te önüne gelen bir notta davanın sivil mahkemeye taşınma ihtimalini gördü.

Notun üzerine el yazısıyla “Bu olmamalı” ibaresini düştü. Belgelerde, davanın ne sivil savcılık ne de Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından ele alınmasının istenmediği vurgusu yer aldı.

BAHA MUSA DAVASI

Irak’ın Basra kentinde 2003 yılında gözaltına alınan Baha Musa, ağır işkence sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla bağlantılı olarak onbaşı Donald Payne 2007 yılında askeri mahkemede yargılandı, savaş suçundan hüküm giydi, bir yıl hapis cezası aldı ve ordudan çıkarıldı. Payne, İngiltere’de savaş suçundan mahkûm edilen ilk asker oldu.

UCM SÜRECİ KAPANMIŞTI

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İngiliz askerlerinin 2003–2008 yılları arasında Irak’ta işlediği iddia edilen suçlara ilişkin ön incelemeyi 2020 yılında sonlandırmıştı.

