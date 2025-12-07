Netanyahu ile İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair’in haftalarca gizli tutulan görüşmesi ortaya çıktı. İkili, Gazze’nin geleceğine yönelik kritik düzenlemeleri kapalı kapılar ardında masaya yatırdı.

İsrail medyası Cumartesi günü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yaklaşık bir hafta önce İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair ile gizli bir görüşme yaptığını aktardı.

Görüşmenin Gazze’de ateşkes sonrası "ertesi gün" düzenlemelerinin bir parçası olduğu öne sürüldü.

Netanyahu’nun ofisi, toplantının içeriği hakkında yorum yapmadı.

BLAİR’İN GİRİŞİMİ: FİLİSTİN YÖNETİMİ’NE SINIRLI YETKİ

Kaynaklara göre Tony Blair, Filistin Yönetimi’nin Gazze Şeridi içinde belirli bölgelerin yönetimini üstlenmesini içeren bir girişim üzerinde çalışıyor.

Planın ilk aşamada sınırlı bir deneme olarak başlayacağı, süreç başarılı olursa genişletileceği ileri sürüldü.

İsrail’in kamu yayıncısı KAN, girişimin “Filistin Yönetimi kurumlarında reformlara bağlı olduğunu” aktardı. İddialara göre Blair, öneriye Arap desteği sağlamak için bölge ülkeleriyle paralel görüşmelere başladı.

İSRAİL GÜVENLİK BİRİMLERİ MASADA: PLAN REDDEDİLMEDİ

İddiaya göre İsrail güvenlik kurumları son günlerde öneriyi tartıştı ve teklifi kesin olarak reddetmedi.

GAZZE PLANINDA ADI GEÇEN TONY BLAİR, EPSTEİN SKANDALINA KARIŞMIŞ!

Gazze'de geçici yönetimi için adı geçen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, yeni bir skandalın odağında. BBC’nin ulaştığı gizli belgeler, Blair’in 2002 yılında cinsel istismar suçlusu finansçı Jeffrey Epstein ile Downing Street’te gizli bir görüşme yaptığını ortaya çıkardı.

BBC’nin ortaya çıkardığı belgelere göre, Blair, 2002 yılında Lord Peter Mandelson’un tavsiyesi üzerine, daha sonra “çocuk istismarı” suçlamasıyla mahkum olan finansçı Jeffrey Epstein ile Downing Street’te görüştü.

HAMAS: BLAİR'İ GAZZE YÖNETİMİNDE İSTEMİYORUZ

Skandal, Blair’in Gazze’nin geçici yönetimi için ABD destekli planlarda adı geçmesinin hemen ardından patlak verdi.

Hamas yetkilisi Basim Naim, Sky News’e yaptığı açıklamada, “Tony Blair söz konusu olduğunda, biz Filistinlilerin ve Müslüman dünyanın onunla ilgili kötü anıları var. Afganistan ve Irak’ta binlerce sivilin ölümünden sorumlu biri Gazze’nin geleceğinde yer alamaz.” ifadelerini kullandı.

Naim, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak “Gazze’nin yönetiminde Blair’in hiçbir rolünün olamayacağını” dile getirdi.

GAZZE’DE KATLİAM DEVAM EDİYOR

Ekim 2023’ten bu yana İsrail, Gazze Şeridi’nde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 70.000’den fazla kişiyi öldürdü, yaklaşık 171.000 kişiyi yaraladı. Saldırılar, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla sona eren iki günlük savaşta en ağır seviyeye ulaştı.

Gazze’deki insani kriz derinleşirken, bölgenin geleceğine dair yürütülen uluslararası girişimler hız kesmeden devam ediyor.

