Tahran, ABD medyasında yer alan 'müzakereleri reddediyor' iddialarına Pakistan üzerinden diplomatik bir hamleyle cevap verdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan’ın barışçıl çözüm çabalarına minnettar olduklarını belirterek, İslamabad kapısını hiçbir zaman kapatmadıklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD medyasında yer alan "İran müzakereleri reddediyor" iddialarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Arakçi, Pakistan’ın barış çabalarına minnettar olduklarını belirterek, diplomatik çözüm için İslamabad kapısını hiçbir zaman kapatmadıklarını duyurdu.

"ABD MEDYASI TUTUMUMUZU YANLIŞ YANSITIYOR"

Bakan Arakçi, İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik Pakistan’ın ev sahipliği teklifine sıcak baktığını ifade etti. Sosyal medya hesabından Urduca "Pakistan Zindabad"-Yaşasın Pakistan notuyla paylaşım yapan Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

"İran’ın tutumu ABD medyası tarafından yanlış yansıtılıyor. Pakistan’ın çabalarına derin bir minnet duyuyoruz ve İslamabad’a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Bizim için önemli olan, bize dayatılan yasa dışı savaşa kesin ve kalıcı bir son verilmesi şartlarıdır."

İran ateşkes görüşmeleri için o ülkeyi adres gösterdi!

PAKİSTAN’IN ARABULUCULUK TEKLİFİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 24 Mart’ta yaptığı açıklamada ABD ve İran arasında "anlamlı ve sonuç odaklı görüşmelere" ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirterek diplomatik mekik dokumaya başlamıştı.

İran ateşkes görüşmeleri için o ülkeyi adres gösterdi!

TÜRKİYE, MISIR VE PAKİSTAN HATTI DEVREDE

Bölge yetkililerinden gelen bilgilere göre, sadece Pakistan değil Türkiye, Mısır ve Pakistan'dan oluşan bir arabulucu heyeti, ABD ile İran’ı yeniden müzakere masasına oturtmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

İran ateşkes görüşmeleri için o ülkeyi adres gösterdi!

"GÜVENLİK SATIN ALINMAZ, ÜRETİLİR!"

İran cephesinden diplomatik çözüm arayışları sürerken, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf Al Jazeera için kaleme aldığı makalede Kalibaf, ABD ve İsrail’in dahil olmadığı, bölge ülkelerinin kendi aralarında kuracağı bir güvenlik mimarisi önerdi.

"PETROL GÜVENLİĞİ MODELİ SONA ERDİ"

Kalibaf, bölge ülkelerinin yıllardır süregelen dışa bağımlı güvenlik anlayışını eleştirerek, "Güvenlik satın alınamaz, üretilmelidir" dedi. ABD başkanlarının gelip geçici olduğunu ancak bölge devletlerinin kalıcı olduğunu hatırlatan Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Son yılların acı deneyimleri gözlerimizin önünde ve bunlardan ders çıkarmanın zamanı geldi. 'Petrol güvenliği' modeline güvenme döneminin sona erdiği açıktır. ABD ve İsrail olmadan, gerçekçi bir yaklaşımla bölge için sürdürülebilir bir güvenlik kurabiliriz."

İran ateşkes görüşmeleri için o ülkeyi adres gösterdi!

ABD ÜSLERİNE "İSTİKRARSIZLIK" SUÇLAMASI

Bölgedeki Amerikan askeri varlığının güvenlik sağlamaktan ziyade kaosu artırdığını ileri süren Kalibaf, bazı üslerin doğrudan İran’a yönelik saldırılarda kullanıldığını iddia etti:

"Yürütülen savaş, İsrail'in savaşıdır. Tel Aviv hedefleri tüm İslam dünyasının birliğini tehdit ediyor."

