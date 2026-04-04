İngiltere’de yaşayan Carol Jepson, evinde bayıldığı sırada yüzünü duvara çarpıp omzunu kırdı. Yaklaşık 48 saat boyunca dizleri üzerinde baygın halde kalan Jepson’un, bu süreçte zatürreye yakalandığı ve vücudunda sepsis (kan zehirlenmesi) geliştiği belirlendi. Uzun süreli baskı ve hareketsizlik nedeniyle kas dokuları parçalanarak kana karışan kadının, başta böbrekleri olmak üzere tüm organları ciddi zarar gördü. Gelişen kas tahribatı sonucu ayaklarında deformasyon oluşan Jepson’un bir daha yürüyemeyebileceği ifade ediliyor.

İngiltere’de yaşayan 66 yaşındaki Carol Jepson’ın hayatı, 28 Nisan günü geçirdiği talihsiz bir kaza ile tamamen değişti. Evinde aniden fenalaşarak bayılan Jepson, düşme esnasında yüzünü sert bir şekilde duvara çarptı ve omzunda ciddi bir kırık oluştu. Talihsiz kadın, yaklaşık 48 boyunca düştüğü pozisyonda, dizlerinin üzerinde bilinci kapalı bir halde kaldı.

Jepson'ın durumu, kendisinden uzun süre haber alamayan ve durumundan şüphelenen yakınlarının eve gelmesiyle ortaya çıkarken, talihsiz kadın acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Evinde bayıldı, 2 gün sonra bulundu! Uyandığına hayatının şokunu yaşadı

ORGANLARI İFLAS NOKTASINA GELMİŞ

Mirror'un haberine göre, hastanede yapılan detaylı tetkikler, acı tabloyu gözler önüne serdi. İki gün boyunca hareketsiz kalan kadının bu süreçte zatürreye yakalandığı ve vücudunda sepsis adı verilen 'kan zehirlenmesi' başladığı tespit edildi. Organları iflas etme noktasına gelen Jepson için en büyük tehdit ise rabdomiyolize yakalanması oldu. Uzun süreli baskı ve hareketsizlik nedeniyle kas dokuları parçalanarak kana karışan kadının başta böbrekleri olmak üzere tüm metabolizması büyük hasar aldı.

BİR DAHA YÜRÜYEMEYECEK

Doktorlar, kaslarda meydana gelen bu ağır yıkımın geri dönülemez hasarlar bıraktığını tespit etti. Talihsiz kadının bacaklarındaki kaslar o kadar büyük bir tahribata uğramıştı ki, ayakları 'balerin ayağı' denilen kalıcı bir deformasyonla şekil değiştirdi. Uzmanlar, kasların kendisini yenileyememesi nedeniyle Jepson’ın bir daha asla yürüyemeyebileceği uyarısında bulundu.

Bir ay süren yoğun tedavinin ardından hastaneden taburcu edilen kadın, şu an rehabilitasyon merkezinde zorlu bir fizyoterapi süreci geçiriyor. Kasları henüz tepki vermediği için yatağa bağımlı yaşayan Jepson, en azından evin içinde bir nebze olsun hareket edebilmek ve hayata tutunabilmek için elektrikli tekerlekli sandalye desteği arıyor.

