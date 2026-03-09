İran, Bahreyn’deki Meamir sanayi bölgesinde bulunan BAPCO tesisini vurdu. Saldırı sonrası petrol tesisinde yangın çıktı, çok sayıda ekip müdahale ediyor.

İran'dan Bahreyn'e yapılan saldırıda, Bahreyn Petrol Şirketi'nin (BAPCO) tesisine ev sahipliği yapan sanayi bölgesi olarak da bilinen Meamir'deki bir petrol tesisinin hedef alındığı ve yangın çıktığı belirtildi.

İRAN TARAFINDAN HEDEF ALINDI

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın Ulusal İletişim Ofisi'nin açıklamasına yer verdiği haberde saldırıya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, ülkenin petrol şirketi BAPCO'nın yer aldığı Meamir'deki bir tesisin İran'dan yapılan saldırıda hedef alındığı belirtildi.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Tesiste yangın çıktığı ve hasar meydana geldiği aktarıldı. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda yetkililerin yangını kontrol altına almak için çalıştığı ifade edildi.

ÜRETİM DURDURULDU

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan haberde, sabah saatlerinde düzenlenen saldırının ardından BAPCO'nun mücbir sebep ilan ettiği bilgisi verildi.

Haberde, "İran'ın bölgede devam eden saldırılarının yol açtığı mevcut durum ile grubun bağlı olduğu rafineri işletmesine ait bir rafineri ünitesini hedef alan son saldırı nedeniyle mevcut koşullardan etkilenen grup operasyonları için mücbir sebep ilan edildiği" ifade edildi.

Şirketin, yerel pazarın ihtiyaçlarını önceden hazırlanan planlar doğrultusunda tamamen güvence altına aldığı; böylece tedarikin kesintisiz sürdürülmesinin ve yerel talebin etkilenmeden karşılanmasının sağlandığı kaydedildi.

BAPCO'nun ortaklarını ve ilgili tarafları en son bilgiler ve gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceği kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası