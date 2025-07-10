Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İran dini lideri Hamaney'e yeni saldırı tehdidi: "Saklanabileceğiniz bir yer yok"

İran dini lideri Hamaney'e yeni saldırı tehdidi: "Saklanabileceğiniz bir yer yok"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran dini lideri Hamaney&#039;e yeni saldırı tehdidi: &quot;Saklanabileceğiniz bir yer yok&quot;
İran, İsrail, Hamaney, Tehdit, Saldırı, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD ve İsrail'in ölümle tehdit ettiği İran lideri Ali Hamaney'e 12 günlük savaşın ardından İsrail'den yeni tehdit geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Saklanabileceğiniz bir yer yok. Daha büyük bir güçle döneriz" dedi.

İsrail'den 12 günlük savaşın ardından İran'a yeni saldırı tehdidi geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran dini lideri Hamaney'i kast ederek, "Saklanabileceğiniz bir yer yok" dedi.

"HAMANEY'İN SAKLANACAK YERİ YOK"

İsrail Hava Kuvvetleri pilot kursu mezuniyet töreninde konuşma yaptı. İran’a tehdit niteliğinde açıklamalar yapan Katz, "Bu mezuniyet töreni, diktatör Ali Hamaney’e ve İran’daki Ayetullahlar çetesine doğrudan bir mesajdır: İsrail’in uzun kolu size Tahran’da, Tebriz’de, İsfahan’da ve İsrail’i tehdit edip zarar vermeye çalıştığınız her yerde ulaşacaktır. Saklanabileceğiniz bir yer yok. Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz" dedi.

"KENDİMİZE DÜNYAYA KANITLADIĞIMIZ BİR ANDI"

Törende konuşma yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise İran ile 12 gün süren savaşa değinerek, "Bu, İsrail halkı tehdit edildiğinde, birleşmeyi, harekete geçmeyi ve hassasiyet, güç ve sorumlulukla vurmayı bildiğimizi hem kendimize hem dünyaya kanıtladığımız bir andı" diye konuştu.

"GEREKTİĞİNDE HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ"

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar da törendeki konuşmasında, "Bin 800 kilometrelik bir mesafedeki zorluğu aştık ve İran’ı ‘üçüncü halkadan’ ‘birinci halka’ ülkesine dönüştürdük. Mücadele henüz bitmedi. Gerektiğinde harekete geçmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'yı kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü ne açıklayacak? Gözler Cumartesi sabahına çevrildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pakistan'dan nükleer gözdağı: Saldırı girişimi felaketle sonuçlanır! - Dünya"Saldırı girişimi felaketle sonuçlanır"2023'ten beri bombalanıyorlar! Nüfus hızla eriyor, demografik yıkım gözler önüne serildi - DünyaNüfus hızla eriyor, demografik yıkım gözler önüne serildi24 yaşındaki gencin acı ölümü! Babası ''Uyanamadığım bir kabus...'' diyerek anlattı - DünyaBabası ''Uyanamadığım bir kabus...'' diyerek anlattıAltın kolye faciası! Uyandığında hayatının şokunu yaşadı - DünyaTakıyla güneşlenenler dikkat! Hayatının şokunu yaşadı7 ay sonra ilk kez yediler! Gazze'de insanlık dramı - Dünya7 ay sonra ilk kez yediler! Gazze'de insanlık dramıGazze'de ateşkes için kritik açıklama! ''Ortak hedeflere sahibiz'' - Dünya'Gazze'de ateşkes' için kritik açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...