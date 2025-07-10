İran dini lideri Hamaney'e yeni saldırı tehdidi: "Saklanabileceğiniz bir yer yok"

ABD ve İsrail'in ölümle tehdit ettiği İran lideri Ali Hamaney'e 12 günlük savaşın ardından İsrail'den yeni tehdit geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Saklanabileceğiniz bir yer yok. Daha büyük bir güçle döneriz" dedi.

İsrail'den 12 günlük savaşın ardından İran'a yeni saldırı tehdidi geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran dini lideri Hamaney'i kast ederek, "Saklanabileceğiniz bir yer yok" dedi.

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"HAMANEY'İN SAKLANACAK YERİ YOK"

İsrail Hava Kuvvetleri pilot kursu mezuniyet töreninde konuşma yaptı. İran’a tehdit niteliğinde açıklamalar yapan Katz, "Bu mezuniyet töreni, diktatör Ali Hamaney’e ve İran’daki Ayetullahlar çetesine doğrudan bir mesajdır: İsrail’in uzun kolu size Tahran’da, Tebriz’de, İsfahan’da ve İsrail’i tehdit edip zarar vermeye çalıştığınız her yerde ulaşacaktır. Saklanabileceğiniz bir yer yok. Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz" dedi.

"KENDİMİZE DÜNYAYA KANITLADIĞIMIZ BİR ANDI"

Törende konuşma yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise İran ile 12 gün süren savaşa değinerek, "Bu, İsrail halkı tehdit edildiğinde, birleşmeyi, harekete geçmeyi ve hassasiyet, güç ve sorumlulukla vurmayı bildiğimizi hem kendimize hem dünyaya kanıtladığımız bir andı" diye konuştu.

"GEREKTİĞİNDE HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ"

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar da törendeki konuşmasında, "Bin 800 kilometrelik bir mesafedeki zorluğu aştık ve İran’ı ‘üçüncü halkadan’ ‘birinci halka’ ülkesine dönüştürdük. Mücadele henüz bitmedi. Gerektiğinde harekete geçmeye hazırız" ifadelerini kullandı.