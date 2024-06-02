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İran, İsveç'in geçici maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İran, İsveç&#039;in geçici maslahatgüzarını Dışişleri&#039;ne çağırdı
İran, İsveç, Dışişleri Bakanlığı, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran, İsveç tarafının açıklamalarının ardından İsveç'in geçici maslahatgüzarını İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını açıkladı.

İran, İsveç'in geçici maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsveçli bir yetkilinin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız ve kinci suçlamalarda bulunmasının ardından İsveç'in Tahran Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı, bakanlığın Batı Avrupa Genel Müdürlüğü Yardımcısı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" denildi.

İsveç Güvenlik Servisi, perşembe günü yaptığı açıklamada "İran’ın, İsveç’teki İsrail ve Yahudi çıkarları, hedefleri ve faaliyetlerine zarar vermek amacıyla aralarında İsrail’in de dahil çeşitli ülkelerin temsilcilerini hedef alıyor" demişti.

İran’ın İsveç Büyükelçiliği ise suçlamaları reddetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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