İran, terör saldırısıyla bağlantılı 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı
İran, 3 Ocak'ta Kirman'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği canlı bombalı saldırılarla ilgili operasyonlarda 6 eyalette 11 kişinin gözaltına alındığını ve canlı bombalardan birinin Tacikistan uyruklu olduğunu bildirdi.
İran, 3 Ocak'ta Kirman'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği canlı bombalı saldırılarla ilgili operasyonlarda 6 eyalette 11 kişinin gözaltına alındığını ve canlı bombalardan birinin Tacikistan uyruklu olduğunu bildirdi.
TERÖRİSTLERE LOJİSTİK DESTEK VERENLER YAKALANDI
İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberde, Kirman'daki terör saldırıları sonrasında başlatılan operasyonlarla ilgili bilgi verildi.
Saldırıyı gerçekleştiren 2 canlı bombanın Kirman çevresinde bir evi kullandığının tespit edildiği ve burada teröristlere barınma imkanı ve lojistik destek veren 2 kişinin yakalandığı aktarıldı.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonun devamında ise 6 eyalette saldırılarla ilgili olduğu tespit edilen 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonlarda, 2 intihar yeleği, 2 uzaktan kumanda cihazı, 2 adet patlayıcı fünye ile patlayıcı yeleklerde tahrip gücünü artırmak için kullanılan binlerce mermi ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği ifade edildi.
İncelemeler sonucunda canlı bombalardan birinin kimliğinin tespit edildiği ve Tacikistan uyruklu olduğu ancak diğer canlı bombanın kimliğini tespit etme çalışmalarının henüz sonuçlanmadığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı