Yedi haftadır devam eden ve küresel ekonomiyi darboğaza sokan ABD-İran geriliminde diplomatik kanallar yeniden açıldı.

Başta Türkiye ve Pakistan olmak üzere arabulucu ülkelerin girişimiyle Washington ve Tahran, 22 Nisan’da sona erecek olan ateşkesi uzatma konusunda "prensipte" anlaşmaya vardı.

Associated Press’in (AP) bölge yetkililerine dayandırdığı habere göre, ateşkesin uzatılması kararı alınsa da kalıcı barışın önünde hala üç engel bulunuyor.

Arabulucu ülkeler İran’ın nükleer programının geleceği, Hürmüz Boğazı’nın kontrolü ve savaş döneminde oluşan zararların tazmini konularında uzlaşma sağlamaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta sonu doğrudan görüşmeleri rayından çıkaran pürüzlerin, 22 Nisan’dan önce çözülmesi bekleniyor.

TRUMP: İRAN İLE GÖRÜŞMELER 2 GÜN İÇİNDE OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile görüşmelerin önümüzdeki iki gün içinde Pakistan’da yapılabileceğini açıklamıştı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF, ABD-İRAN ATEŞKESİ İÇİN GELECEK

Pakistan Başbakanı Şerif, İslamabad’ın ABD ile İran arasında sürdürdüğü arabuluculuk çabaları kapsamında Suudi Arabistan ve Türkiye’yi ziyaret edecek. Şerif'in bugün Riyad'a gitmesi ardından ise Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ MÜZAKERELER SONUÇSUZ KALMIŞTI

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölge genelinde tansiyon yükselmiş, süreç 8 Nisan’da ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesle yeni bir aşamaya geçmişti.

Bu süreçte Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad’da müzakereler yürütmüştü. Ancak görüşmelerden somut bir sonuç çıkmamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İslamabad’daki doğrudan temasların “bir anlaşmaya varılamadan” sona erdiğini açıklamıştı. İran yönetimi ise anlaşmazlığın nedenini ABD’nin “aşırı talepleri” olarak değerlendirmişti.

İRAN'IN İKİNCİ TUR MÜZAKERELERDE KULLANACAĞI YENİ KOZU BELLİ OLDU

Bloomberg'e göre İran, önümüzdeki hafta yapılacak 2. tur müzakereler öncesi elindeki en büyük kozu sahaya sürecek.

ABD ablukasını test etmek ve masadaki barış görüşmelerini korumak adına Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki trafiği geçici olarak tamamen durdurmayı planlıyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, "İran, bir yandan ABD’nin ilan ettiği deniz ablukasına karşı "kararlılık" gösterisi yaparak gövde gösterisi yapmayı hedeflerken, diğer yandan süreci tamamen koparmayacak kadar kontrollü hareket etmeye çalışıyor." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası