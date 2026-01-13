İran'da rejim karşıtı protestolar 17. gününde devam ediyor. Şimdiye kadar en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiği gösterilere ilişkin ülkedeki doktorlar kan donduran açıklamalarda bulundu. Güvenlik güçlerinin doğrudan başa ve kalbe ateş açmasıyla çok sayıda gencin öldürüldüğünü anlatan sağlık çalışanları, morgların dolup taştığını ve yaralılara kalp masajı yapmaya bile vakit bulamadıklarını söyledi.

İran, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana karşılaştığı en büyük protesto dalgalarından biriyle yüzleşiyor. Riyalin değer kaybı ve ağır ekonomik zorluklar nedeniyle 28 Aralık'ta başlayan gösteriler, hızla ülke genelindeki 100'den fazla şehre yayılarak doğrudan molla rejiminin sonunu talep eden geniş çaplı bir harekete dönüştü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN KAN DONDURAN AÇIKLAMALAR BBC'ye konuşan başkent Tahran'daki hastane çalışanları, sağlık tesislerinin ölü ve yaralı protestocularla dolup taştığını açıkladı. Bir doktor, "Gençlerin doğrudan kafalarına, kalplerine ateş edilmişti. O kadar çok yaralı vardı ki, kalp masajı yapmaya bile zaman kalmadı" dedi. Başka bir doktor ise morgların yetersiz kalması üzerine cesetlerin üst üste yığıldığını ve hatta bazılarının hastane mescitlerinde bekletildiğini söyledi. Ölü ve yaralıların çoğunun ise 20-25 yaş aralığındaki gençler olduğu belirtildi.

CENAZELERİ TESLİM ETMEK İÇİN 265 BİN LİRA İSTEDİLER Bununla birlikte, Rasht şehrindeki Poursina Hastanesi'ne bir gecede 70 cesedin getirildiği ve yetkililerin cenazeleri ailelerine teslim etmek için 7 milyar riyal (yaklaşık 265 bin lira) talep ettiği de hastane kaynakları tarafından doğrulandı. İran güvenlik güçlerinin göstericilere karşı çoğunlukla av fişekleriyle dolu saçmalar kullandığı, ancak birçok yaralı ve ölüde canlı mühimmat izlerine rastlandığı bildirildi.

2 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili protestolarda yaklaşık 2 bin kişinin öldüğünü doğruladı. Gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının ise 10 bin 721’e ulaştığı aktarıldı. Hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani ise, "hükümetin güvenlik güçlerini hem de protestocuları kendi çocukları olarak gördüğünü" ve gençlerin öfkesinin nedenlerini anlamak için sosyologlardan oluşan çalışma grupları kurulması talimatı verildiğini açıkladı.

TRUMP’TAN İRAN İLE TİCARET YAPANLARA TARİFE KARARI Uluslararası kamuoyu ise İran rejimine karşı sert bir cephe oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump, geçtimiz günderde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İran belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlük arıyor. ABD yardım etmeye hazır!" mesajını vermişti.



ÇİN'DEN KINAMA Trump, bu diplomatik çıkışın hemen ardından ekonomik alanda da bir hamle yaptı. ABD Başkanı, İran'la iş yapan herhangi bir ülkeden ABD'ye yapılan ihracata yüzde 25 ek tarife uygulanacağını açıkladı. İran petrolünün ana alıcısı olan Çin, bu hamleyi derhal kınadı ve çıkarlarını korumak için "gerekli tüm önlemleri" alacağını bildirdi.

ALMAN ŞANŞÖLYESİ: İRAN REJİMİNİN SON GÜNLERİNE TANIK OLUYORUZ Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ise Hindistan gezisi sırasında yaptığı açıklamayla Tahran yönetimini hedef aldı. Merz, rejim meşruiyetini sorgulayarak, "Bir rejim gücünü yalnızca şiddetle sürdürebiliyorsa, o rejim fiilen sona ermiştir. Artık bu rejime karşı halk ayaklanıyor" dedi.

Merz, İran rejiminin "son günlerine ve haftalarına" tanık olduklarını düşündüğünü sözlerine ekledi.

