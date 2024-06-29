İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi! Sandıklar kapandı, ilk sonuçlar geldi

İran'da dün sabah saatlerinde başlayan ve gece yarısı sona eren Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar açıklandı. Dört adayın yarıştığı seçimlerde Mesud Pezeşkiyan 5 milyon 354 oyla yarışı önde götürürken, onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Said Celili takip ediyor.

İran, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanını seçmek üzere dün sandığa gitti. Hayatını kaybeden Reisi'nin koltuğu için dört aday yarıştı, 59 binden fazla sandıkta 61 milyon 452 bin 321 seçmen oy kullandı.

OY VERME SÜRESİ ÜÇ KEZ UZATILDI

Dün yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi öngörülen ancak önce saat 20.00'ye daha sonra saat 22.00’ye kadar uzatılan oy verme süresinin ihtiyaca binaen Seçim Kurulu Merkezi'nin kararıyla saat 00.00'a kadar uzatıldı. Üç kere uzatılan oy verme süreci, gece yarısı sona erdi ve sandıklar kapandı.

SEÇİMDE İLK SONUÇLAR

Sandıkların kapanması ile birlikte sayım sürecine geçildi. İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'ne göre, şu ana kadar 12 milyon 58 bin 843 oy sayıldı.

Buna göre; İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Mesud Pezeşkiyan, 5 milyon 354 oyla yarışı önde götürürken onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Said Celili takip ediyor.

Muhammed Bakır Kalibaf 1 milyon 620 bin 628 oyla üçüncü, Mustafa Purmuhammedi 95 bin 172 oyla dördüncü sırada yer alıyor.

YÜZDE 50+1 ŞARTI

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.