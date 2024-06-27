Gözler İran'daki seçimlerde! Ülkenin ilk Türk cumhurbaşkanı olabilir, zafere en yakın aday

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ani ölümü sonrası İran yarın yeni cumhurbaşkanını seçecek. 6 adaydan en dikkat çekeni Mesut Pezeşkiyan, Türk kökenli bir kalp doktoru. Öte yandan anketlere göre yüzde 24,4 ile zafere en yakın isim Pezeşkiyan.

İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin beklenmedik ölümü sonrası yarın sandık başında olacak. Seçimlerde 6 aday yarışacak. En çok dikkat çeken isim ise Türk kökenli Mesut Pezeşkiyan.

Pezeşkiyan bir kalp doktoru. 2001-2005 yılları arasında Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi yönetiminde Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştı. 2021 cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışmak için başvurmuş ancak Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti. 69 yaşındaki Pezeşkiyan mart ayındaki seçimde Tebriz’den ilk sırada Meclise girmeyi başarmıştı.

Hürriyet'in aktardığına göre, 1980-1988 yılları arasında İran-Irak Savaşı sırasında orduda hekim olarak çalışan Pezeşkiyan, cephede görev aldı. 1994’te karısını ve çocuklarından birini trafik kazasında kaybeden İranlı siyasetçi, kalan iki oğlunu ve kızını tek başına büyüttü ve bir daha evlenmedi.

Adaylık sürecinde İran medyasına verdiği röportajda, “Ben Türküm. Annem de babam da Türk. Türklüğümle gurur duyuyorum. Evde çocuklarımla Farsça değil, Türkçe konuşuyorum” dedi.

Pezeşkiyan’ın seçimi kazanması halinde ilk kez bir İran Türkü ülkenin cumhurbaşkanı olacak.

ANKETLER NE DİYOR?

İranlı Öğrenciler Anket Ajansı’nın açıkladığı son ankette Pezeşkiyan yüzde 24,4’le ilk sırada yer aldı.

Muhafazakâr Said Celili’nin yüzde 24’le ikinci ve bir diğer muhafazakâr aday Muhammed Bakır Kalibaf ise yüzde 14,7 ile üçüncü sırada yer aldı. Ancak hem Celili’yi hem de Kalibaf’ı önde gösteren anketler de mevcut.

Diğer muhafazakar adaylar Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, Ali Rıza Zakani ve Mustafa Purmuhammedi’ye ise şans tanınmıyor.

Öte yandan seçimin 2’nci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. En çok oy alan iki ismin yarışacağı 2’nci turda, muhafazakâr adayların Pezeşkiyan’a karşı birleşme ihtimali bulunuyor. Uzmanlar Pezeşkiyan’ın yarıştaki tek reform yanlısı isim olmasından dolayı şansının az olmadığını ancak işinin zor olduğunu dile getiriyor.