İran’ın Meşhed kentinde açılan 'şehitler anıtı'nda Mücteba Hamaney’e ait olduğu iddia edilen bir fotoğrafın bulunması dikkat çekerken, bu durum sosyal medyada Hamaney’in hayatını kaybetmiş olabileceği yönündeki spekülasyonları yeniden alevlendirdi. İranlı yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HAMANEY YAŞIYOR MU?

Şehitler için hazırlanan anıtta, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in de yer aldığı fotoğraflar arasında, Mücteba Hamaney’e ait olduğu öne sürülen bir kare dikkat çekti. Bu detay, sosyal medyada “Hamaney yaşıyor mu?” tartışmasını yeniden alevlendirdi.

İrandaki şehitler anıtı görüntüsü gündem oldu! Kullanıcılar ikiye ayrıldı: Hamaney yaşıyor mu?

KULLANICILAR İKİYE AYRILDI

Bazı kullanıcılar söz konusu anıt ve duvar resmini gayriresmî bir “ölüm ilanı” olarak yorumladı. Öte yandan bazı kullanıcılar, İran’da bu tür anıtların her zaman gerçek bir ölümü işaret etmediğini, sembolik ya da siyasi mesajlar da içerebileceğini belirtiyor.

Şehitler anıtının görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, kafa karışıklığına yol açtı. Ancak İranlı yetkililer konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

AĞIR YARALI OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Hamaney’in uzun süredir kamuoyu önünde görünmemesi ve daha önce ağır yaralandığının açıklanması da iddiaların yayılmasında etkili oldu. ABD-İsrail saldırılarının ardından sağlık durumunun kötüleştiğine dair öne sürülen iddialar da tartışmaları artırdı.

Tüm bu iddialara rağmen Mücteba Hamaney’in öldüğüne dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Resmi makamlar daha önce Hamaney’in güvende ve tedavi sürecinde olduğunu açıklamıştı. Mevcut durumda iddialar netlik kazanmazken, tartışmalar sürüyor.

