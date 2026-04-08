İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ve müttefiklerini sert sözlerle hedef alarak, bölgedeki enerji altyapılarına yönelik ağır saldırılar düzenleyebileceklerini söyledi.

İran’dan 'ABD ve müttefiklerine' yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceği mesajını verdi.

OPERASYONLAR ARTARAK SÜRECEK

Zülfikari, İsrail’e ait askeri ve ekonomik hedefler ile bölgede ABD’ye bağlı unsurlara yönelik operasyonların artarak süreceğini belirtti. ABD ve müttefiklerini açık şekilde tehdit eden Zülfikari, yapılacak olası saldırıların enerji altyapılarını hedef alabileceğini ve bunun uzun süreli sonuçlar doğuracağını ifade etti.

İranlı yetkili, bu tür bir senaryoda ABD ve müttefiklerinin bölgedeki petrol ve doğalgaz kaynaklarına erişiminin ciddi şekilde sekteye uğrayacağını savundu. Açıklamada, bu durumun bölgedeki askeri dengeleri değiştirebileceği ve yabancı güçlerin geri çekilmesine yol açabileceği iddia edildi.

HAVA SAVUNMASI DEVREDE

Öte yandan İran, son saatlerde gerçekleşen saldırı girişimlerine karşılık verdiğini duyurdu. Zülfikari, hava savunma sistemlerinin Tebriz’de İsrail’e ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Ayrıca Tahran ve Hemedan çevresinde iki, Kazvin’de ise altı seyir füzesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

