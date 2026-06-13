İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Mutabakatın tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor. Bunun yarın gerçekleşmeyeceği belli olsa da, önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimali dışlanmış değil." dedi.

ABD ile İran arasında Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen tarihi "İslamabad Bildirisi" müzakerelerinde kritik bir eşiğe girildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıklamasının ardından, Tahran kanadından sürece ilişkin olumlu açıklamalar geldi.

"YARIN OLMASA DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İMZALANABİLİR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hemedan eyaletinde gazetecilere yaptığı açıklamada, taraflar arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptının zamanlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakerelerin mevcut aşamada tamamen savaşı sona erdirmeye odaklandığını belirten Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. Yarın gerçekleşmeyeceği belli olsa da, önümüzdeki günlerde bunun imzalanma ihtimali göz ardı edilemez. Ancak ABD tarafının süreç hakkında yorum yapmaktan çekinmesi, tutarsız ve değişken tutumu nedeniyle bu süreç hakkındaki her değerlendirmede temkinli olmak zorundayız."

İran'dan ABD'ye yeşil ışık! 12 milyar dolarlık yeni formül belli oldu

KATAR'IN 12 MİLYAR DOLARLIK FORMÜLÜ DEŞİFRE OLDU

Anlaşmanın en kritik ayaklarından birini oluşturan, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik formülün detayları da İran basınına sızdı. Doha yönetiminin hazırladığı ve taraflara sunduğu plana göre, Katar bankalarında bloke tutulan 6 milyar dolarlık İran varlığı doğrudan serbest bırakılacak. Paketin kalan 6 milyar dolarlık kısmı ise İran'ın kullanımına düşük faizli ticari kredi olarak sunulacak.

ABD basınına konuşan uzmanlar masadaki toplam 12 milyar dolarlık finansal hacmin İran için tamamen serbestçe harcanabilecek bir nakit para anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Fonların, önceki benzer anlaşmalarda olduğu gibi, yalnızca gıda, ilaç ve insani yardım malzemeleri gibi yaptırım dışı kalemlerin ithalatında kullanılması şartıyla serbest bırakılması öngörülüyor.

REJİM KANADINDAN KIRMIZI ÇİZGİ UYARISI: "TEK YOL GÜÇ"

Müzakereler sürerken Tahran'daki muhafazakar kanattan hükümete yönelik diplomatik baskılar da artıyor. İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Araki, cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, müzakere heyetine ve karar alıcılara uyarılarda bulundu:

"Karar alıcılarımız liderin talimat ve açıklamaları doğrultusunda hareket etmeli. Bir zerre ve bir kıl payı dahi olsa, Devrim Lideri'nin belirlediği kuralların, çerçevelerin ve kırmızı çizgilerin dışına çıkılması veya bunların ihlal edilmesi dinen caiz değildir ve hiç kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. Unutulmamalıdır ki, ABD karşısında başarı elde etmenin tek yolu güçten geçmektedir."

Arabulucu Pakistan ve Katar'ın mekik diplomasisiyle son şekli verilen İslamabad Mutabakatı'nın, önümüzdeki günlerde taraflarca dijital ortamda uzaktan imzalanması, teknik detayların ise daha sonra yüz yüze görüşülmesi bekleniyor.

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