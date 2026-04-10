İran'dan flaş Türkiye açıklaması! Pezeşkiyan övgü yağdırdı
- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkiye'nin saldırıları kınayan tutumunu ve İran ile dayanışmasını takdir ettiğini belirtti.
- Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönlendirmesi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çabalarıyla ateşkesin tesisinde kilit rol oynadı.
- Ankara, savaşın başında 'bölgesel bir çatışmanın önlenmesi' ve 'savaşın motivasyonunun ABD'ye aktarılması'nı hedefledi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, son 10 günde 150'den fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Ateşkesin ilan edildiği gece Ankara-Washington-Tahran-İslamabad-Doha hattında kesintisiz temas yürütüldü.
- Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in baş başa görüştüğü tek ülke Türkiye oldu ve ateşkes metninin çerçevesi oluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, ateşkesi ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. Erdoğan, Türkiye'nin barışa her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade ederken, ateşkese yönelik sabotajlara karşı tarafları uyardı.
TÜRKİYE'YE ÖVGÜ YAĞMURU
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz" dedi.
ATEŞKESTE TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönlendirmesi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sahadaki yoğun mesaisiyle Türkiye, ateşkesin tesisinde kilit rol oynadı. Edinilen bilgilere göre Ankara savaşın başında birincisi, ‘bölgesel bir çatışmanın önlenmesi’, ikincisi ise ‘savaşın motivasyonunun ABD’ye doğru aktarılması’ olmak üzere iki hedef belirledi. Bu çerçevede Bakan Fidan, son 10 günde 150’nin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ateşkesin ilan edildiği gece Ankara-Washington-Tahran-İslamabad-Doha hattında saat 02.00’ye kadar kesintisiz temas yürütüldü. Bütün adımlar, Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda ilerledi.
Sürecin kilit isimlerinden Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in baş başa görüştüğü tek ülke Türkiye oldu. Fidan’ın mart sonu-nisan başındaki İslamabad temaslarında ateşkes metninin çerçevesi oluşturuldu. Son bir haftada Pakistan Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile 50’ye yakın görüşme yapıldı. Bugün Pakistan’da gerçekleşecek toplantının modelitesi ve başlıkları da Ankara’nın yönlendirmesiyle netleşti.
ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES
ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Ayrıntılar geliyor...