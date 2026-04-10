ABD ile İran arasında ateşkesin ilanına giden süreçte Türkiye’nin hem bölge hem Batı ile eş zamanlı konuşabilen konumu belirleyici oldu.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönlendirmesi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sahadaki yoğun mesaisiyle Türkiye, ateşkesin tesisinde kilit rol oynadı. Edinilen bilgilere göre Ankara savaşın başında birincisi, ‘bölgesel bir çatışmanın önlenmesi’, ikincisi ise ‘savaşın motivasyonunun ABD’ye doğru aktarılması’ olmak üzere iki hedef belirledi. Bu çerçevede Bakan Fidan, son 10 günde 150’nin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ateşkesin ilan edildiği gece Ankara-Washington-Tahran-İslamabad-Doha hattında saat 02.00’ye kadar kesintisiz temas yürütüldü. Bütün adımlar, Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda ilerledi.

Sürecin kilit isimlerinden Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in baş başa görüştüğü tek ülke Türkiye oldu. Fidan’ın mart sonu-nisan başındaki İslamabad temaslarında ateşkes metninin çerçevesi oluşturuldu. Son bir haftada Pakistan Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile 50’ye yakın görüşme yapıldı. Bugün Pakistan’da gerçekleşecek toplantının modelitesi ve başlıkları da Ankara’nın yönlendirmesiyle netleşti.

KRİTİK KATKILAR

Ankara’nın süreçteki kritik katkıları şöyle öne çıktı:

-Körfez ülkelerinin İran’a karşılık verme eğilimi durduruldu.

- Kürt grupların çatışmaya dâhil edilmesi engellendi.

-Taraflara gerekli mesajlar zamanında iletildi.

-İran’ın 10 maddelik önerisi, masanın dağılmaması için diplomasi trafi ğinde muğlak tutuldu.

