Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya gelmiş ardından basın toplantısı gerçekleştirmişti. Son olarak Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Türkiye'nin desteklediği, Pakistan'ın girişimiyle sağlanan iki haftalık ateşkes sonrası diplomasi görüşmeleri devam ediyor.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gün boyu ikili görüşmeler yaptı.
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Ankara'da ağırladı ve İsrail'in sabotajlarına karşı aklıselimle hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
- Fidan, iki hafta sürecek ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ve ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini ifade etti.
- Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede ABD-İran arasında ilan edilen 15 günlük geçici ateşkesin durumu ve İslamabad'da başlayacak müzakereler ele alındı.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Ankara'da ağırlayan Bakan Fidan sonrasıda yaptığı ortak basın toplantısında; "İsrail'in sabotajlarına karşı aklıselimle hareket edilmeli. 2 hafta sürecek olan ateşkesi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkes mutlaka Lübnan'ı da kapsamalıdır" dedi.
Görüşmede, ABD-İran arasında ilan edilen 15 günlük geçici ateşkesin durumu ve İslamabad'da başlayacak müzakereler ele alındı.