Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya gelmiş ardından basın toplantısı gerçekleştirmişti. Son olarak Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin destek verdiği Pakistan’ın girişimiyle sağlanan iki haftalık ateşkes sonrası diplomasi görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ikili görüşmeleri gün boyu sürdü.

Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Ankara'da ağırlayan Bakan Fidan sonrasıda yaptığı ortak basın toplantısında; "İsrail'in sabotajlarına karşı aklıselimle hareket edilmeli. 2 hafta sürecek olan ateşkesi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkes mutlaka Lübnan'ı da kapsamalıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın son görüşmesi Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile oldu.

Görüşmede, ABD-İran arasında ilan edilen 15 günlük geçici ateşkesin durumu ve İslamabad'da başlayacak müzakereler ele alındı.

