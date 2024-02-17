Dünyaya gözdağı verdiler! İran'dan 2 yeni hava sistemi

İran, yerli üretim yeni iki hava savunma sistemini tanıttı. Savunma Bakanı Aştiyani, "3 dakikadan kısa sürede operasyona hazır hale gelebilen Arman anti-balistik füze sistemi, ülke topraklarının savunulması için güvenilir bir koruma sağlıyor" ifadesini kullandı.

3İran, yeni yerli üretim iki hava savunma sistemi olan Arman anti-balistik füze sistemi ve Azerheş alçak irtifa hava savunma sistemlerini tanıttı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, yeni sistemler Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani'nin katıldığı törenle sergilendi.

12 HEDEFE AYNI ANDA KARŞI KOYABİLİYOR

Arman anti-balistik füze sistemi 120 ila 180 kilometre mesafedeki ve 27 kilometre yükseklikteki 12 hedefe aynı anda karşı koyabiliyor. Azerheş füze sistemi ise atışa hazır 4 füzeyle 50 kilometre mesafeye kadar alçak irtifadaki hedefleri tespit ederek yok edebiliyor.

Savunma Bakanı Aştiyani, törende yaptığı konuşmada, "3 dakikadan kısa sürede operasyona hazır hale gelebilen Arman anti-balistik füze sistemi, ülke topraklarının savunulması için güvenilir bir koruma sağlıyor" dedi.

İran, Arman hava savunma sisteminin replikasını ilk kez Ağustos 2023'te Rusya'da düzenlenen Uluslararası Askeri Teknik Forum ARMY-2023'te sergilemişti.