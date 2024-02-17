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    Dünyaya gözdağı verdiler! İran'dan 2 yeni hava sistemi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İran, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İran, yerli üretim yeni iki hava savunma sistemini tanıttı. Savunma Bakanı Aştiyani, "3 dakikadan kısa sürede operasyona hazır hale gelebilen Arman anti-balistik füze sistemi, ülke topraklarının savunulması için güvenilir bir koruma sağlıyor" ifadesini kullandı.

    3İran, yeni yerli üretim iki hava savunma sistemi olan Arman anti-balistik füze sistemi ve Azerheş alçak irtifa hava savunma sistemlerini tanıttı.

    İran devlet televizyonunun haberine göre, yeni sistemler Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani'nin katıldığı törenle sergilendi.

    Dünyaya gözdağı verdiler! İran'dan 2 yeni hava sistemi

    12 HEDEFE AYNI ANDA KARŞI KOYABİLİYOR

    Arman anti-balistik füze sistemi 120 ila 180 kilometre mesafedeki ve 27 kilometre yükseklikteki 12 hedefe aynı anda karşı koyabiliyor. Azerheş füze sistemi ise atışa hazır 4 füzeyle 50 kilometre mesafeye kadar alçak irtifadaki hedefleri tespit ederek yok edebiliyor.

    Savunma Bakanı Aştiyani, törende yaptığı konuşmada, "3 dakikadan kısa sürede operasyona hazır hale gelebilen Arman anti-balistik füze sistemi, ülke topraklarının savunulması için güvenilir bir koruma sağlıyor" dedi.

    İran, Arman hava savunma sisteminin replikasını ilk kez Ağustos 2023'te Rusya'da düzenlenen Uluslararası Askeri Teknik Forum ARMY-2023'te sergilemişti.

    Dünyaya gözdağı verdiler! İran'dan 2 yeni hava sistemi

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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