İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Mecid Hatemi'nin, "Amerikan-İsrail" güçlerinin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet medyası tarafından paylaşılan askeri bildiride, Tümgeneral Mecis Hatemi'nin bugün şafak vakti düzenlenen hava saldırılarında öldürüldüğü doğrulandı.

Hatemi, geçtiğimiz yıl Haziran ayında teşkilatın başına getirilmişti ve İran’ın güvenlik mimarisindeki en kritik isimlerden biri olarak kabul ediliyordu.

İRAN İSTİHBARATININ EN ÜST DÜZEY KAYIPLARI

Hatemi’nin ölümü, İran yönetim kademesinde devam eden "temizlik" operasyonlarının son halkası oldu. Savaşın başlangıcından bu yana İsrail ve ABD operasyonlarında hayatını kaybeden isimler arasında şunlar yer alıyor:

Eski Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney,

Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani,

İstihbarat Bakanı İsmail Hatip.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi'nin Tahran'a düzenlenen saldırıda öldüğünü belirterek saldırıyı üstlendi.

MÜZAKERE MASASINA DARBE!

Hatemi’nin öldürülmesi, Pakistan arabuluculuğunda sunulan ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasını öngören ateşkes planının tartışıldığı kritik bir ana denk geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı için verdiği mühleti esnetirken ve arabulucular 45 günlük bir geçiş süreci önermişti.

İran tarafının, sunulan 45 günlük ateşkes planına başlangıçta "ret" cevabı verdiği öne sürülürken, istihbarat başkanının kaybı sonrası Tahran'ın "intikam" mı alacağı yoksa "İslamabad Anlaşması"na mı yöneleceği savaşın sonunu belirleyecek.

