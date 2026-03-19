İsrail, İran’ın misilleme saldırısında başkent Tel Aviv’de çok katlı bir binanın hasar aldığını ve bir yabancı işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar, İran'ın misillemeleriyle devam ediyor. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, İran'ın son misillemesinde farklı bölgelere füze parçalarının düştüğünü açıkladı.

İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığı saldırıda, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sekiz katlı bir binaya füze parçasının isabet ettiği, binada büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

İranın misillemesi Tel Avivi panikletti! Bir bina hasar aldı, can kaybı var

YABANCI BİR İŞÇİ ÖLDÜ

İran'dan gelen yoğun füze saldırısı sırasında çok başlıklı füzenin parçasının bir barakaya isabet etmesi sonucunda Sharon bölgesinde bir kişinin öldüğü aktarıldı. Ölen kişinin 30 yaşlarında yabancı bir işçi olduğu belirtildi.

İran’ın misillemesinde başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail’in merkezinde sirenlerin çaldığı, çok başlıklı füzelerin kullanıldığı saldırıda, İsrail’in orta kesimindeki Arap kasabası Jaljulia’daki bir binanın hasar gördüğü kaydedildi.

