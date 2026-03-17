ABD-İsrail'in başlattığı savaşın 17. gününde İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü İbrahim Zolfaghari'den ABD Başkanı Trump'ı hedef alan sert açıklamalar geldi. Savaşın sosyal medya üzerinden değil, sahada belirlendiğini vurgulayan Zolfaghari, "Savaşın sonucu tweetlerle değil, sahada belirlenir" dedi.

"YAKLAŞMAYA CESARET EDEMEDİĞİNİZ YERLER"

ABD'nin yaklaşamadığı bölgeler hakkında yalnızca sosyal medyadan açıklama yaptığını savunan İranlı sözcü, “Tam da senin ve güçlerinin yaklaşmaya cesaret edemediği, yalnızca tweetlerinde sözünü edebildiğin yer.” şeklinde konuştu.

İngilizce konuştuğu videoda, ABD'nin operasyonlarına verilen "Epic Fury" (Destansı Öfke) ismine de atıfta bulunan İranlı yetkili, "Bu savaşa “Efsanevi Öfke” yerine “Efsanevi Korku” adını vermek daha uygun olur." sözleriyle ABD'yi tiye aldı.

İranlı sözcüden Trumpı kızdıracak sözler: Savaşın sonucu sahada belirlenir, tweetlerle değil

Öte yandan Zolfaghari, çok katmanlı İran savunmasının tüm gücüyle sürdüğünü açıkladı. Zolfaghari, ABD’nin Körfez ülkelerindeki sivil tesisleri gizlice kullandığını ve bunun İran tarafından bilindiğini ifade etti. ABD’nin sürekli gerilimi artırmaya devam etmesi halinde ise bölgede hem askeri hem de ekonomik altyapının zarar göreceğini vurguladı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası