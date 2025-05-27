İşgal güçleri geri adım attı! Orta Doğu'da beyaz bayrak, heyetler görüşmeye başladı

Suriye'de devrimi fırsat bilen İsrail, Şam başta olmak üzere ülkenin güneyine saldırılar başlatmıştı. ABD Başkanı Trump'ın, Ahmed eş-Şara ile görüşüp yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından İsrail, saldırılarını durdurdu. İsrail ve Suriye heyetlerinin doğrudan görüşmeye başladığı iddia edildi.

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail, kirli planlarını Lübnan ve Suriye'ye yaymak istiyordu. Suriye'de istikrarsızlığı fırsat bilen ve Golan Tepelerini işgal eden İsrail, muhaliflerin Esad rejimini devirmesiyle işgalini genişletti. Şam başta olmak üzere, Suriye'nin güneyini hedef alan İsrail, ABD Başkanı Trump'ın yaptırımları kaldıracağını duyurmasıyla geri adım attı.

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, "Saldırılar neredeyse durdu" diyerek İsrail'e gönderme yaparken heyetlerin doğrudan görüşmeye başladığı iddia edildi.

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SURİYE VE İSRAİL HEYETLERİ BİR ARAYA GELDİ

İngiliz haber ajansı Reuters, adı açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Suriye ve İsrail’den güvenlik yetkililerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi amacıyla birkaç kez bir araya geldiklerini duyurdu.

Görüşmelerde Suriye tarafını Esad rejiminin devrilmesiyle kurulan yeni hükümet tarafından İsrail’in işgal ettiği Golan Tepeleri’ne sınır olan Kuneytra’ya vali olarak atanan Ahmet el-Dalati temsil ederken İsrail temsilcisine ilişkin açıklama yapılmadı. İsrail kontrolündeki bölgeler de dahil iki ülke arasındaki sınır bölgelerinde birkaç tur görüşme düzenlendiği kaydedilirken, İsrail ve Suriye tarafından resmi açıklama yapılmadı.

ŞARA GÖRÜŞMELERİ DOĞRULAMIŞTI

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara bu ayın başlarında tansiyonu hafifletmek için İsrail ile dolaylı yollardan diyalog kurulduğunu doğrulamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mayıs’ta ziyaret ettiği Suudi Arabistan’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya gelmişti.