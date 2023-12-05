İşgalci İsrail Ordu Sözcüsü sivil katliamı doğruladı: Her Hamas üyesine karşılık 2 sivil öldürüldü

İşgalci İsrail ordusu Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. ABD her ne kadar İsrail'in kasıtlı olarak sivilleri hedef almadığını açıklasa da İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus, her Hamas üyesine karşılık, Gazze'de iki sivilin öldürüldüğünü yönelik rapor için "Evet, doğru" açıklamasını yaptı.

Jonathan Conricus şu ifadeleri kullandı;

Raporu doğrulayabilirim ve eğer bu duğruysa ki rakamlarımızın doğrulanacağını düşünüyorum, bu oranı bir ordu ile sivilleri canlı kalkan olarak kullanan ve sivil nüfusun içine yerleşmiş bir terör örgütü arasında kentsel bir arazide yaşanan diğer çatışmalarla karşılaştırırsanız, bu oranın muazzam, son derece olumlu ve belki de dünyada eşi benzeri olmayan bir oran olduğunu göreceksiniz. Sivil kayıplar olduğunu anlıyorum.