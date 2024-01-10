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    İspanya Başbakanı Sanchez'den Batı ülkelerine çağrı: Filistin devletini artık tanıyın

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Batı ülkelerine önemli bir çağrıda bulundu. Filistin devletinin artık tanınması gerektiğini ve bunun için ciddi tartışmaların başlaması gerektiğini savundu.

    İspanya Başbakanı Sanchez&#039;den Batı ülkelerine çağrı: Filistin devletini artık tanıyın
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

    Batı ülkelerine çağrıda bulunan Sanchez, Avrupa'da çoğu hükümetin Filistin'i henüz tanımamasının bir sorun oluşturduğunu söyledi.

    İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK

    Sanchez, Madrid'de düzenlenen 8. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu.

    İspanya hükümetinin, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı ve ardından İsrail'in Gazze'yi işgalinden sonra "tutarlı bir tutum sergilediğini" söyleyen Sanchez, "Hamas'ın saldırılarını kınadıklarını, rehinelerin derhal ve şartsız serbest bırakılmasını istediklerini, İsrail'in kendini savunma hakkını da tanıdıklarını fakat bu ülkeden uluslararası hukuk kurallarına ve insan haklarına saygı gösterip, Gazze'deki felaket haldeki insani duruma son vermelerini istediklerini" kaydetti.

    "Şu anda izlenecek yol, derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlamak ve çatışmalar sona erdiğinde uluslararası bir barış konferansı düzenlemektir." diyen Sanchez "iki devlet formülüne dayanan ciddi ve inandırıcı bir çözümün uluslararası toplumun desteğiyle gerçekleşmesi gerektiğini" ifade etti.

    'FİLİSTİN TANINMALI'

    Filistin devletinin 130'dan fazla ülke tarafından tanınmasına rağmen halen bazı Batı ülkelerinin resmi olarak bu ülkeyi tanımadığını hatırlatan Sanchez, "Filistin devletinin Batı ülkelerince artık tanınmasını sağlayacak ciddi bir tartışmanın başlatılması gerektiğini" vurguladı.

    Sanchez, "Filistin ve İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacak, iki devletin tanınmasına dayalı çözümün hayata geçirilmesinin zaruri olduğunu, Filistin halkının Hamas'ın eylemlerinin bedelini ödememesi gerektiğini" aktardı.

    İSPANYA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

    İspanya'da 16 Kasım'da Meclis'ten güvenoyu alarak kurulan azınlık sol koalisyon hükümeti, önceliklerinden birini Filistin devletinin tanınması olarak açıklasa da bunu tek taraflı yapmak istemediğinden, Almanya ve Fransa gibi diğer AB ülkelerini de ikna etmeye çalışıyor.

    Başbakan Sanchez, İspanya'nın Filistin devletini tanımasına yönelik sürecin ucunu açık bırakarak, 4 yılı kapsayacak şekilde "bu yasama dönemi içinde olacağını" belirtmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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