İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı kritik görüşmenin ardından, İran'daki ateşkes hakkında, 'sadece bir kova suyla ortaya çıktıkları için dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacağız' dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve bölgesel istikrar konularında Türkiye ile benzer endişeleri taşıdıklarını belirten Sanchez, Orta Doğu’da derhal ateşkes yapılması yönündeki çağrısını yineledi.

"BİR KOVA SUYLA GELENLERİ ALKIŞLAMAYIZ"

ABD ile İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkes hakkında Sanchez, "İspanyol hükümeti, sadece bir kova ile ortaya çıktıkları için dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacaktır" ifadelerini kullandı. Anlık rahatlamanın yaşanan yıkımı ve kaybedilen hayatları unutturamayacağını söyleyen Başbakan, artık diplomasinin ve uluslararası hukukun konuşması gerektiğinin altını çizdi.

"ATEŞKES LÜBNAN’I DA KAPSAMALI"

Yaklaşık 40 günün ardından sağlanan ateşkesin dünyaya umut getirdiğini ifade eden İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, özellikle Pakistan’ın arabuluculuk çalışmalarına tam destek verdiklerini açıkladı. İspanyol Bakan, telafisi mümkün olmayan sonuçların önlenmesi için ateşkesin Lübnan’ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini hatırlatarak tüm tarafları sorumluluk almaya davet etti.

TRUMP VE NETANYAHU ARASINDAKİ ÇATLAK

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla ateşkese "evet" derken, Pakistan tarafı bu anlaşmanın Lübnan’ı da kapsadığını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu daha sonra yaptığı açıklamada "Lübnan kapsam dışı" dedi.

