İsrail askerleri Gazze'de bir oyuncakçı dükkanına girip tüm oyuncakları kırarak dalga geçti

9 Aralık 2023 20:41 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 21:36

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürürken, nefret içindeki İsrail askerlerinin sosyal medyaya yansıyan bir görüntüsü viral oldu.

İşgal altındaki Gazze'de çocuk oyuncakları ve hediyeleri satan bir dükkana giren silahlı İsrail askerleri tüm oyuncakları kırarak dalga geçti.

AMBULANSLARIN ÖNÜNÜ KESTİLER

İsrail askerlerinin dün Batı Şeria'ya gerçekleştirdiği baskında 6 kişi hayatını kaybetti. Filistin Kızılay'ı, baskınlarda yaralanan Filistinlilere ulaşmaya çalışan ambulansların önünün askerler tarafından kesildiğini aktarıldı.

İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Tubas şehrinin güneybatısındaki El Far'a Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi.

Baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında tansiyon yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin baskınında 6 Filistinlinin öldürüldüğü, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin Kızılay'a ait ambulansların önünü keserek yaralılara ulaşmasını engellediği aktarıldı.