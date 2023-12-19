İsrail cephesinde Hamas İHA'ları şaşkınlığı! 'Yalnızca çok gelişmiş ülkelerin yapabileceği bir şeydi'

19 Aralık 2023 19:03 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 19:06

Hamas'a bağlı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun üzerinden tam 74 gün geçti. Hiç kimse Hamas'ın, İsrail'e böyle bir hezimet yaşatacağını düşünmüyordu. Özellikle 27 Ekim'de İsrail'in başlattığı kara harekatı tam anlamıyla Hamas'ın gövde gösterisine dönüştü. Hamas'a karşı üstünlük kuramayan ve çok sayıda asker kaybeden İsrail, hıncını masum sivillerden çıkartıyor. Hamas'ın bu başarısının ardından İsrail cephesinden itiraflar geliyor.

ÇOK GELİŞMİŞ ÜLKELERİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEYDİ

İsrail merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Liran Antebi'ye göre Hamas'ın insansız hava aracı saldırıları İsrail için güçlü bir tehdit. Hamas'ın İHA'ları hakkında Bloomberg'e konuşan Antebi, "Bu İHA'lar hassas veya güdümlü mühimmat kullanma yeteneği veriyor ki bu yetenek birkaç yıl öncesine kadar yalnızca çok gelişmiş ülkelerin yapabileceği bir şeydi" diyor.

TUNUSLU MÜHENDİSİN YAPTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

İsrail Ordusu'na İHA sağlayan Heven Drones CEO'su Bentzion Levinson'a göre Hamas'la yapılan savaş, bu basit İHA'ların potansiyelini ortaya koyuyor. Levinson ellerinde çok yüksek teknolojili silahlar olduğu halde bu savaşın hem savunma hem de saldırı anlamında arka bahçelerini vurmasına engel olamadıklarını kaydediyor.

Hamas'ın bu İHA'ları Tunuslu mühendis Mohamed Zaouari'nin liderlik ettiği bir grup ile geliştirdiği düşünülüyor. Zaouarii 2016 yılında İsrail'in düzenlediğine inanılan bir suikastte hayatını kaybetti.