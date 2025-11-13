Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından The Washington Post’a röportaj verdi.

Son yüz yıldır ABD ile ilişkilerinin pek iyi olmadığını belirten Şara, Trump ile Beyaz Saray’daki zirvesinin asıl amacının, ikili ilişkilerin yeniden inşasına başlamak olduğunu kaydetti.

Şara, Suriye’deki ABD askerlerinin, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin entegrasyon sürecini denetlemesinin en makul çözüm olduğunu ifade ederek “Suriye topraklarının korunması ise devletin sorumluluğunda olmalı” dedi.

Trump, Ahmed Şara ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

Şam’ın güneyinin silahsızlandırılması konusunun önünde zorluklar bulunduğuna işaret eden Ahmed Şara, “Eğer kaos çıkarsa orayı kim koruyacak? Bu askerden arındırılmış bölge, bazı kesimler tarafından İsrail’e saldırmak için bir üs olarak kullanılırsa bunun sorumluluğunu kim üstlenecek?” diye sordu.

İsrail’in önce “kendini koruma” gerekçesiyle Golan Tepelerini işgal ettiğini, ardından burayı “koruma amacıyla da Suriye’nin güneyinde şartlar dayattığını” belirten Şara, “Yani birkaç yıl sonra belki de Suriye’nin güneyini korumak için Suriye’nin merkezini işgal edecekler. Böyle böyle Münih’e ulaşacaklar” ifadelerini kullandı.

