İsrail durdurulmazsa işgal Münih’e dayanır! Suriye lideri Şara: SDG'nin entegrasyonunu ABD denetlemeli
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından The Washington Post’a röportaj verdi.
- Trump ile Beyaz Saray zirvesinin asıl amacının ABD-Suriye ilişkilerini yeniden inşa etmek olduğu belirtildi.
- ABD askerlerinin Suriye'de PKK/YPG entegrasyon sürecini denetlemesi gerektiği, toprak bütünlüğünün ise devlete ait olduğu ifade edildi.
- Şam’ın güneyinin silahsızlandırılması konusunda zorluklar ve kaos çıkma riskleri olduğu dile getirildi.
- İsrail'in Golan Tepeleri'nden başlayarak Suriye'nin güneyine yönelik genişleme politikaları konusunda uyarı yapıldı.
Son yüz yıldır ABD ile ilişkilerinin pek iyi olmadığını belirten Şara, Trump ile Beyaz Saray’daki zirvesinin asıl amacının, ikili ilişkilerin yeniden inşasına başlamak olduğunu kaydetti.
Şara, Suriye’deki ABD askerlerinin, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin entegrasyon sürecini denetlemesinin en makul çözüm olduğunu ifade ederek “Suriye topraklarının korunması ise devletin sorumluluğunda olmalı” dedi.
Şam’ın güneyinin silahsızlandırılması konusunun önünde zorluklar bulunduğuna işaret eden Ahmed Şara, “Eğer kaos çıkarsa orayı kim koruyacak? Bu askerden arındırılmış bölge, bazı kesimler tarafından İsrail’e saldırmak için bir üs olarak kullanılırsa bunun sorumluluğunu kim üstlenecek?” diye sordu.
İsrail’in önce “kendini koruma” gerekçesiyle Golan Tepelerini işgal ettiğini, ardından burayı “koruma amacıyla da Suriye’nin güneyinde şartlar dayattığını” belirten Şara, “Yani birkaç yıl sonra belki de Suriye’nin güneyini korumak için Suriye’nin merkezini işgal edecekler. Böyle böyle Münih’e ulaşacaklar” ifadelerini kullandı.