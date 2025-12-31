Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile gözaltına alınıp serbest bırakılan yapımcı Timur Savcı'nın WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Mesaj trafiğinin ortaya çıkmasıyla Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu. Telefonu incelemeye alınan Savcı'ya yurt dışı çıkış yasağı da getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından yapımcı Timur Savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Savcı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Ela Rümeysa Cebeci

CEBECİ ŞİFREYİ VERDİ, İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Ela Rümeysa Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesiyle, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler ortaya çıkmıştı. Bu isimlerden bir tanesi de TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından yapımcı Timur Savcı'ydı. Savcı'nın da Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde deşifre olmuştu.

SAVCI, CEBECİ'YE KONUM ATMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre 25 Ekim 2024'te Cebeci ile Timur Savcı'nın mesajlaştığı, Savcı'nın Cebeci'ye iş yerinin konumunu gönderdiği tespit edilmişti. Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına girerken, Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar, etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" ve "birlikte deneriz" mesajları gönderdiği belirlenmişti.

SAVCI'NIN CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi sonrasında yapımcı Timur Savcı'nın cep telefonuna da el konuldu. Savcı hakkında ayrıca yurt dışı çıkış yasağı da verildi. Cep telefonu siber uzmanlar tarafından incelemeye alınan Savcı hakkındaki soruşturma Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor ve cep telefonundaki incelemelerin ardından genişletilerek devam edecek.

