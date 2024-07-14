İsrail Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Filistin'deki katliamı her geçen gün artarak devam ediyor. Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyen İsrail'in 10 günde 584 Filistinliği öldürdüğü açıklandı.

İsrail Gazze'de Filistinli sivillerin evlerini bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Gazze'de Filistinli sivillerin evlerini bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

7 Ekim'de Filistin'e saldırı başlatan Netanyahu, dünyaya İsrail ordusunun vahşetini izletiyor. İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarında bilanço ağırlaşıyor.

10 GÜNDE 584 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 584 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 38 bin 584'e, yaralı sayısı ise 88 bin 881’e çıktı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.