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İsrail Gazze'de Filistinli sivillerin evlerini bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze, İsrail, Savaş Uçakları, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, dünya genelinde milyonlarca insanın sokaklara dökülerek kendilerini protesto etmesine aldırış etmeden Filistin'de sivilleri öldürmeye devam ediyor. İsrail'in iki evi hedef alarak yaptığı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

 İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde sivillerin yaşadığı iki eve düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, Gazze'nin kuzeyindeki Ebu İskender bölgesinde bulunan Yusuf Ailesi'nin evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırı sonrasında enkazdan 7 ölü ve 7 yaralı çıkardıklarını açıkladı.

İsrail Gazze'de Filistinli sivillerin evlerini bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

VURULAN BÖLGEDE BÜYÜK YIKIM

Açıklamada ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Şabiye bölgesinde el-Haddad Ailesi'ne ait bir apartmana düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgide, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentine düzenlediği saldırılarda hedef alınan bölge ve çevresinde büyük yıkım olduğu kaydedildi.

İsrail Gazze'de Filistinli sivillerin evlerini bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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