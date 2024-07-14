İsrail Gazze'de Filistinli sivillerin evlerini bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme: 14 Temmuz 2024 10:33 - Güncelleme:

Gazze, İsrail, Savaş Uçakları, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail, dünya genelinde milyonlarca insanın sokaklara dökülerek kendilerini protesto etmesine aldırış etmeden Filistin'de sivilleri öldürmeye devam ediyor. İsrail'in iki evi hedef alarak yaptığı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.