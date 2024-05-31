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İsrail Gazze'deki tünellere girdi! 10 kilometrelik hat yok edildi

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Dünya Haberleri

İsrail ordusu, Gazze'deki tünellere girdi. 7 rehinenin cesedine ulaşan İsrailli askerler, çeşitli roketatar ve patlatıcılarla birlikte 10 kilometrelik tüneli imha etti.

İsrail, 31 Mayıs 2024'te yayınladığı bildiriyle Hamas ile aralarındaki çatışmaların devam ettiğini vurguladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği yeni operasyonun da görüntüleri ortaya çıktı.

İsrail Gazze'deki tünellere girdi! 10 kilometrelik hat yok edildi - 1. Resim

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DEKİ TÜNELLERE GİRDİ

İsrail Savaş Kabinesi'nin emriyle hareket eden ordu, bu kez de Gazze'deki tünelleri hedef aldı. Operasyonun amacı ise 'rehineler kurtarmak ve tünelleri yok etmek' olarak açıklandı.

İsrail Gazze'deki tünellere girdi! 10 kilometrelik hat yok edildi - 2. Resim

Tünellerden görüntüleri yansıyan İsrail askerleri dünya basınında gündem oldu. Bir tünelde diz çökmüş halde görüntülenen İsrail askeri dikkat çekti.

İsrail Gazze'deki tünellere girdi! 10 kilometrelik hat yok edildi - 3. Resim

10 KİLOMETRELİK TÜNEL YIKILDI

İsrail tarafından yapılan açıklamada, 252 rehinenin 121'inin hala Gazze'de olduğu belirtildi. Ordunun paylaşımında 37'sinin ise ölü olduğu ifade edildi.

İsrailli askerler tünellerden 7 rehinenin cesedini çıkarttı. 10 kilometrelik tünel yapılan operasyonla yıkıldı.

İsrail Gazze'deki tünellere girdi! 10 kilometrelik hat yok edildi - 4. Resim

İsrail ordusu, 24 Mayıs gecesi Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya düzenlenen operasyonda üç rehinenin cesedini aldıklarını duyurdu.

İsrail Gazze'deki tünellere girdi! 10 kilometrelik hat yok edildi - 5. Resim

 

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