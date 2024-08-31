İsrail gece boyu Gazze'yi bombaladı! En az 29 Filistinli öldü

İsrail ordusu gece boyu abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ni bombalamayı sürdürdü. Saldırılarda en az 29 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar 330'uncu gününde devam ediyor. Son dönemde özellikle yerinden edilen sivillerin toplandığı bölgeleri hedef alan İsrail, can kaybının artmasına neden olacak saldırılar düzenliyor.

Halkı zorla aç ve susuz bırakan, büyük insani felakete yol açan İsrail, bu kez gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hedef aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ile yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi.

İsrail'in Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Haccac ailesine ait bir evi hedef alması sonucu 3, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeydeki Cibaliya Kampı'nda Nassar ailesine ait evi bombalaması sonucu 1 kişi öldü.

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NUSAYRAT KAMPI HEDEF ALINDI

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'nın güneyinde bulunan Alyan Ebu Yusuf apartmanı da İsrail'in hedefi oldu. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Nusayrat Kampı'nda İsrail'in Hamed ailesine ait bir binanın son katını hedef alması sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar el-Avde Hastanesine götürüldü.

İsrail ordusu, Nusayrat Kampı'nın batısındaki El-Hasayine bölgesinde Zekkut ailesine ait bir evi ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Cura el-Lut bölgesinde el-Cubbur ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

ONLARCA APARTMANI HAVAYA UÇURDU

İsrail ordusu ayrıca gece boyu Gazze'nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürürken, Zeytun Mahallesi'nde onlarca apartmanı patlayıcılarla havaya uçurdu.