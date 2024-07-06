İsrail Hizbullah'ın savunma birimindeki üst düzey mühendis olan Maitham Mustafa al-Attar'ı öldürdü

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Temmuz 2024 23:45 - Güncelleme: 6 Temmuz 2024 23:55 - Güncelleme:

İsrail, Lübnan, Hizbullah, Haber

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılarında bir kez daha Hizbullah'ın üst düzey yetkililerini hedef aldı. Hizbullah'ın savunma biriminde üst düzey mühendis olan Maitham Mustafa al-Attar'ın hayatını kaybetti.