İsrail Hizbullah'ın savunma birimindeki üst düzey mühendis olan Maitham Mustafa al-Attar'ı öldürdü
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılarında bir kez daha Hizbullah'ın üst düzey yetkililerini hedef aldı. Hizbullah'ın savunma biriminde üst düzey mühendis olan Maitham Mustafa al-Attar'ın hayatını kaybetti.
İsrail güçlerinin Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın savunma biriminde üst düzey mühendis olan Maitham Mustafa al-Attar'ın hayatını kaybetti.
SAVUNMA BİRİMİNDE ÜST DÜZEY MÜHENDİSTİ
İsrail Lübnan arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail güçleri bugün Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde yer alan Şaath kasabasını hedef aldı.
Saldırıda Hizbullah'ın savunma biriminde üst düzey mühendis olan Maitham Mustafa al-Attar'ın hayatını kaybetti. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, olay doğrulanırken, Attar'ın ne zaman ve nerede öldürüldüğüne ilişkin detay verilmedi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı