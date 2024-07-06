İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu! En az 16 ölü, 50 yaralı var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki BM'ye ait okula bomba yağdırdı! Saldırıda ilk belirlemelere göre 16 Filistinli hayatını kaybetti, en az 50 Filistinli yaralandı.

Gazze'de ateşkes umutları yeniden yeşerdi! Hamas teklifi kabul etti, İsrail iyimser...

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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 8 aydır katliam yapan İsrail, acımasız saldırılarını sürdürüyor. Uluslararası yardım kuruluşlarını dahi hedef alan İsrail, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait okulu bombaladı. Saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL GAZZE'DE BM OKULUNU VURDU

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Kampı'nda bugün yine Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait (UNRWA) okulu hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı al Jaouni Okulu'na düzenlenen saldırıda 16 sivilin hayatını kaybettiğini, 50 sivilin ise yaralandığını aktardı.

ÖNCE İŞKENCE SONRA KATLİAM

İsrail, Gazze'nin Refah kentinde 4 gün önce alıkoyduğu Filistinlileri bugün serbest bıraktıktan saatler sonra katletti. Bugün salınan yaklaşık 15 Filistinliden çoğu öldü, Yaralılar ise Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi'ne getirildi.

İŞGALCİLER, BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİLERE AİT ARAZİLERİ ATEŞE VERDİ

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimlerinde Filistinlilere ait bazı arazileri ateşe verdi.

Ramallah kentinin doğusundaki Turmusaya Belediye Başkanı Lafi Edib, "Ovalık alanlardaki onlarca dönümlük alanda yangın halen yoğun bir şekilde sürüyor. Filistin Sivil Savunma ekipleri yangını henüz kontrol altına alamadı." dedi.