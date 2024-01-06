İsrail jetleri Lübnan'ın güneyini vuruyor! Beyrut diken üstünde

6 Ocak 2024 12:04 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 12:24

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyine yoğun füze atışları gerçekleştiriyor.

İsrail savaş uçakları Aytü'ş-Şab, Ramia, Yarun, Beit Lev, el-Kozah, Hula, Meysü'l-Cebel, Aitaroun, Blida ve Vadi Saluki kasabalarını hedef alan yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail güçleri ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Rmeish kasabası üzerinde casus kamera taşıyan bir hava balonu uçurdu.

'SALDIRI YAPMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK' DEMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın dün yaptığı açıklamasında; İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin sona ermesine yönelik yürütülen diplomatik çabalarda zamanın daraldığını belirterek, “Üzerinde anlaşmaya varılmış diplomatik bir çözüm yolunu tercih ediyoruz. Ancak, kum saatinin ters döneceği noktaya yaklaşıyoruz” ifadelerini kullanmış, İsrail'in yakında Lübnan Hizbullahı’na karşı büyük bir askeri saldırı başlatmaktan başka çaresinin kalmayacağını söylemişti.





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