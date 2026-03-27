İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, Lübnan’ın güneyinde işgali derinleştirme kararı aldı. 18 yeni askerî üs planı ve sınırın 8 kilometre içeri çekilmesi hedeflenirken, Binyamin Netanyahu yönetimi Litani Nehri’ne kadar uzanan hattı kontrol altına almak istiyor.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Lübnan'a saldıran İsrail bu ülkedeki işgalini genişletme kararı aldı.

Haberde "İsrail, Lübnan'ın güneyinde 18 yeni askerî üs kurarak mevzilerini artırma ve kuzey sınırını Lübnan topraklarının 8 kilometre içerisine kadar genişletme kararı aldı" denildi.

İsrail, Lübnan'ın 8 km içine girecek: İşgali genişletiyor

Kararın Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin tamamını kontrol altına almak amacıyla, siyasi ve askerî yetkililerce ortak alındığı belirtildi. Haberde, Hizbullah'ın "tamamen ve kalıcı olarak" silahsızlandırılmaması durumunda Lübnan'ın güneyindeki işgalin devam edeceği ifade edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki halka evlerini terk etmeleri ve Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmeleri çağrısı yapmıştı.

2 Mart'tan beri devam eden İsrail saldırılarında 1.094 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 162 binden fazla kişi zorla yerinden edildi. İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki gün yaptığı açıklamada "Lübnan'daki durumu kökten değiştirmeye kararlı olduklarını” söyleyerek kalıcı işgal mesajı vermişti.

