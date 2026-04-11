ABD ile İran arasında İslamabad'da başlayan müzakereler sürerken İsrail bölgeyi ateşe sürüklemek için provokasyonlarına devam ediyor. İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği son saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan'ın Sidon Bölgesi’ne yönelik hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirirken, İsrail’in 2 Mart'tan bu yana yoğunlaştırdığı saldırılar sonucunda ülkede yaşanan can kaybının 2 bin 20’ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor. Lübnanlı kaynaklar, ülkenin güneyindeki Sidon Bölgesi’ndeki Tefahta kasabasının İsrail ordusu tarafından hedef alındığını açıkladı. Acil müdahale ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgeye intikal ederek yaralıları tedavi edilmek üzere yakındaki hastanelere sevk etti. Yetkililer, hedef alınan bölgede enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart tarihinden bu yana İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden kişilerin toplam sayısı 2 bin 20'ye, yaralananların sayısı ise 6 bin 436'ya yükseldi.

Söz konusu hava saldırısı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını azaltmasının beklendiği bir dönemde gerçekleşti. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD-İran arasında süren müzakerelerde İran tarafının İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının derhal sonlandırılmasını talep ettiği biliniyor.

MÜZAKERELER İSLAMABAD'DA BAŞLADI

İslamabad Görüşmeleri olarak adlandırılan görüşmelerde, İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ediyor.

Görüşmelere İran'dan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet katılıyor.

ABD tarafına ise Başkan Yardımcısı Vance başkanlık ediyor. ABD heyetinde Trump'ın damadı Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff da yer alıyor.

Arabulucu Pakistan tarafında da Başbakan Şahbaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir görüşmelere katılıyor.

Müzakereler öncesi hem İran heyeti hem de Amerikan heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası