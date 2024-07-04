İsrail Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi! Gazze'de bir evi bombaladı, ölü ve yaralılar var

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi. Hizbullah Nasır'ın Sur'un intikamını almak için İsrail'e 20 İHA ve yaklaşık 200 roket ile saldırı düzenledi. İsrail ise savaş uçaklarıyla karşılık verdi. Kassam Tugayları, çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu. Gazze'de işgali sürdürmeyi planlayan İsrail, bir evi bombaladı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. İşte bölgede yaşanan son dakika gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti GAZZE'DE KATLİAMA DEVAM MESAJI

GAZZE'DE BİR EV BOBMALANDI ÖLÜ VE YARALILAR VAR

KASSAM TUGAYLARI İSRAİL'E AĞIR ZAİYAT VERDİRDİKLERİNİ DUYURDU

İSRAİL'E GAZZE VE LÜBNAN'DAN AĞIR DARBE

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE İŞGALİNİ SÜRDÜRMEYİ PLANLIYOR

NETANYAHU, İSRAİL HEYETİNİ MÜZAKERELERE GÖNDERMEYE KARAR VERDİ

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, LÜBNAN'I VURDU

İSRAİL, HAMAS'IN ESİR TAKASI CEVABINI GÖRÜŞMEK İÇİN TOPLANDI

GAZZE'DE 300 BİN ÖĞRENCİ 9 AYDIR OKULA GİDEMİYOR

HİZBULLAH, İSRAİL'E 20 İHA VE YAKLAŞIK 200 ROKET İLE SALDIRI DÜZENLEDİ

04.07.2024 20:35

GAZZE'DE KATLİAMA DEVAM MESAJI

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam saldırılarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Netanyahu, Biden'a Gazze'de katliama devam edeceğini söyledi.

04.07.2024 19:17

GAZZE'DE BİR EV BOBMALANDI ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir evi bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 Filistinli öldü, 6 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçağının Gazze kentindeki Derec Mahallesi'nde Filistinli "Rifi" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu ekiplerimiz 2 şehit ve 6 yaralıya ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

04.07.2024 19:16

KASSAM TUGAYLARI İSRAİL'E AĞIR ZAİYAT VERDİRDİKLERİNİ DUYURDU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda İsrail ordundan askerlerin öldüğü ve yaralandığını belirtti.

Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, yaptıkları açıklamalarda, Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nde yaşanan askeri gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Şucaiyye'de İsrail güçlerinin tuzaklandığını ve yaşanan çatışmada askerlerden ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin, ölü ve yaralıları helikopterle tahliye ettiği aktarıldı.

04.07.2024 18:45

İSRAİL'E GAZZE VE LÜBNAN'DAN AĞIR DARBE

İsrail ordusu, 12'si Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere, son 24 saatte, 17 askerinin yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, yaralı askerlere ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte 12'si Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 17 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, diğer yaralılara ilişkin detay verilmedi.

04.07.2024 18:34

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE İŞGALİNİ SÜRDÜRMEYİ PLANLIYOR

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'nin dörtte birini işgal ettiğini ve bu işgali sürdürmeyi planladığını yazdı.

Gazete, uydu görüntüleri ve diğer görsel bilgi kaynaklarının analizine dayanan bir rapordan aktardığı haberinde, İsrail ordusunun halihazırda kontrol ettiği alanın Gazze Şeridi’nin yüzde 26'sına tekabül ettiğini paylaştı.

İsrail ordusunun işgal ettiği topraklardaki faaliyetlerinin "çeşitli" olduğu belirtilen haberde, "İsrail’in (askeri) üsleri genişlettiğini, altyapı ve hatta yollar inşa ettiği" ifade edildi.

04.07.2024 18:14

NETANYAHU, İSRAİL HEYETİNİ MÜZAKERELERE GÖNDERMEYE KARAR VERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den bir heyet göndermeyi kararlaştırdığı öğrenildi. Söz konusu iddialar adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili tarafından İsrail basınına açıklandı.

04.07.2024 18:12

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, LÜBNAN'I VURDU

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinde bir eve saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgedeki bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

04.07.2024 17:42

İSRAİL, HAMAS'IN ESİR TAKASI CEVABINI GÖRÜŞMEK İÇİN TOPLANDI

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Hamas'ın dün arabulucularla Tel Aviv yönetimine ilettiği esir takası ve ateşkese ilişkin cevabını görüşmek için bu akşam toplanacak.

04.07.2024 17:30

GAZZE'DE 300 BİN ÖĞRENCİ 9 AYDIR OKULA GİDEMİYOR

Gazze Şeridi'nde, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okullara kayıtlı yaklaşık 300 bin öğrencinin 9 aydan bu yana okullarından uzakta kaldı.

04.07.2024 17:10

HİZBULLAH, İSRAİL'E 20 İHA VE YAKLAŞIK 200 ROKET İLE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ile tansiyonun giderek tırmandığı Lübnan Hizbullahı'nın İsrail topraklarına 20 insansız hava aracı (İHA) gönderdiği ve 200'den fazla roket attığı belirtildi. Atılan roketler sonucu, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

04.07.2024 17:09

GAZZE'DE SON 10 GÜNDE 400'E YAKIN FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 385 Filistinli öldü. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 58 kişi öldü, 179 kişi yaralandı

YER: Ortadoğu