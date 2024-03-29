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Haberler > Dünya > İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor! 13 Filistinli öldü, onlarca yaralı var

İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor! 13 Filistinli öldü, onlarca yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor! 13 Filistinli öldü, onlarca yaralı var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki bir evi ve Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan Saad bin Ebi Vakkas Camisi'ni bombalaması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı.

İşgalci İsrail ordusunun abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 552 Filistinli öldürüldü, 74 bin 980 kişi yaralandı.

Son dönemde saldırılarında daha çok sivillerin sığındığı bölgeleri hedef alan ve bombardımanlarını sürdüren İsrail, bu kez de Han Yunus ve mülteci kamplarını vurdu.

HAN YUNUS'TA EV BOMBALANDI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre; İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Muammer ailesine ait bir evi bombaladı. Bombardımanda 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Bölge sakinleri ve sivil savunma ekipleri saldırı sonrası yıkılan binada arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.

İsrail ordusunun, Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan Saad bin Ebi Vakkas Camisi'ni bombalaması sonucu ise bir kadın öldü ve çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları Gazze'nin farklı noktalarında birçok noktayı hedef aldı. Bu saldırılar sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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