İsrail Suriye'yi vurdu! Humus savaş uçakları tarafından bombalandı

İsrail, Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Suriye basını, İsrail ordusunun Humus kentinin dış mahallelerine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin orta kesimlerdeki Humus iline hava saldırısı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Humus çevresini hava saldırısıyla hedef aldı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VURULDU

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırıda Humus çevresinde yer alan bir askeri noktadaki hava savunma sistemleri vuruldu.

Yerel kaynaklara göre, Suriye'nin sahil bölgesindeki Lazkiye ilinde de şiddetli patlama sesi duyuldu.

