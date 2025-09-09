İsrail Suriye'yi vurdu! Humus savaş uçakları tarafından bombalandı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İsrail, Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Suriye basını, İsrail ordusunun Humus kentinin dış mahallelerine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.
İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin orta kesimlerdeki Humus iline hava saldırısı düzenledi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Humus çevresini hava saldırısıyla hedef aldı.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VURULDU
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırıda Humus çevresinde yer alan bir askeri noktadaki hava savunma sistemleri vuruldu.
Yerel kaynaklara göre, Suriye'nin sahil bölgesindeki Lazkiye ilinde de şiddetli patlama sesi duyuldu.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru