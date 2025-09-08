Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Soykırımda yeni aşamaya geçiliyor! Netanyahu'da "Hemen terk edin" tehdidi

Soykırımda yeni aşamaya geçiliyor! Netanyahu'da "Hemen terk edin" tehdidi

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Soykırımda yeni aşamaya geçiliyor! Netanyahu&#039;da &quot;Hemen terk edin&quot; tehdidi
İsrail, Gazze, Filistin, Soykırım, Haber
Dünya Haberleri  / AFP

Gazze'de sürdürdüğü soykırımda yeni bir aşamaya geçmeye hazırlanan İsrail, Filistinlilerin bölgeyi terk etmesini talep etti. İsrail Başbakanı Netanyahu "Kara harekatına başlıyoruz. İki gün içinde 50 bina yok ettik. Bu sadece başlangıç. Gazze halkına sesleniyorum. Hemen Gidin" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi sakinlerine tahliye çağrısında bulunarak, askerlerin Filistin topraklarının ana kent merkezine girmek için toplandığını söyledi.

Soykırımda yeni aşamaya geçiliyor! Netanyahu'da

NETANYAHU'DAN TEHDİT SÖZLERİ

Netanyahu, yayınladığı video mesajında, "İki günde 50 terör kulesini devirdik ve bu, Gazze Şeridi'ndeki yoğunlaştırılmış kara harekatının sadece ilk aşaması. Bölge sakinlerine sesleniyorum: Uyarıldınız, hemen gidin" dedi.

Soykırımda yeni aşamaya geçiliyor! Netanyahu'da

Netanyahu "Bütün bunlar, Gazze Şerdi'ne girmek için örgütlenen ve toplanan güçlerimizin kara manevrası olan yoğunlaştırılmış operasyonun sadece bir ön hazırlığı, sadece bir başlangıcıdır" sözlerini kullandı. 

Kaynak: AFP

