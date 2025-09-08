Soykırımda yeni aşamaya geçiliyor! Netanyahu'da "Hemen terk edin" tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi sakinlerine tahliye çağrısında bulunarak, askerlerin Filistin topraklarının ana kent merkezine girmek için toplandığını söyledi.

NETANYAHU'DAN TEHDİT SÖZLERİ

Netanyahu, yayınladığı video mesajında, "İki günde 50 terör kulesini devirdik ve bu, Gazze Şeridi'ndeki yoğunlaştırılmış kara harekatının sadece ilk aşaması. Bölge sakinlerine sesleniyorum: Uyarıldınız, hemen gidin" dedi.

Netanyahu "Bütün bunlar, Gazze Şerdi'ne girmek için örgütlenen ve toplanan güçlerimizin kara manevrası olan yoğunlaştırılmış operasyonun sadece bir ön hazırlığı, sadece bir başlangıcıdır" sözlerini kullandı.