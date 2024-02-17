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    İsrail yine Gazze'de sivilleri vurdu! Çocukların çoğunlukta olduğu 10 kişi hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İsrail yine Gazze&#039;de sivilleri vurdu! Çocukların çoğunlukta olduğu 10 kişi hayatını kaybetti
    Filistin, İsrail, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail, Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana 30 bine yakın sivili katleden İsrail, sivillerin sığındığı 9 eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda kadın ve çocukların olduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in katlettiği küçük bir bebeği kucağında taşıyan Filistinli, "Ey bizi yalnız bırakanlar, çocuklar şehit oldu! Allah bize yeter; O ne güzel vekildir." dedi.

    Katil İsrail, Gazze'de açlık ve yoksulluğa mahkum ettiği Filistinli sivilleri hedef almaya devam ediyor! 7 Ekim'den bu yana kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu binlerce Filistinliyi katleden İsrail, bugün Gazze'de sivillerin sığındığı 9 eve hava saldırısı düzenledi. Gazze'nin orta kesiminde yer alan en-Nasirat Mülteci Kampı'nın da hedef alındığı İsrail'in saldırıları nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

    İSRAİL YİNE MÜLTECİ KAMPINI VURDU

    Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail savaş uçakları, Deir el Balah kentinde 3, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda 5 ve Zawaida bölgesinde 1 ev olmak üzere Filistinli sivillerin sığındığı 9 evi  bombaladı.

    İsrail yine Gazze'de sivilleri vurdu! Çocukların çoğunlukta olduğu 10 kişi hayatını kaybetti

    Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

    ÇOCUK BUNLAR ŞEHİT OLDULAR

    Sosyal medyada yer alan görüntülerde de saldırılarda yaşamını yitiren ve Aksa Hastanesine getirilen küçük bir bebeği kucağında taşırken onu kameralara gösteren bir Filistinli, "Çekin, çekin. Yahudileri görün. Çocuk bunlar. Şehit oldular. Ey Araplar! Bizi yalnız bırakanlar... Allah bize yeter; O ne güzel vekildir." diye seslendi.

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 kişi yaralandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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