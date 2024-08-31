İsrail esaretinden kurtulan Filistinli yaşadıklarını anlattı: "Bana işkence ettiler, annemi istiyorum"

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, alıkoyduğu Filistinlilere ruhsal ve fiziksel işkenceler yapıyor. İşgalcilerin zindanlarından kurtulan 40 yaşındaki Filistinli yaşadıklarını anlattı: "Bana işkence ettiler. Annemi istiyorum."

İsrail'in 10 aydır katliam saldırıları altındaki Gazze'de kan donduran olaylar yaşanıyor. İsrail güçlerinin Gazze'de yakaladığı Filistinli esirlere Sde Teiman kampında insanlık dışı muameleler yaptığı gün yüzüne çıkmıştı. Dünyayı dehşete düşüren olayın ardından işgalcilerin Filistinlilere yaptığı işkenceler bir kez daha gündeme geldi.

ANNEMİ İSTİYORUM DİYEREK AĞLADI

İsrail askerleri tarafından alıkonulduktan sonra ruhsal ve fiziksel şiddet uygulanarak serbest bırakılan 40'lı yaşlarındaki Filistinli Hamis Ebu'r Riş, "annemi istiyorum" diyerek ağladı. Ebu'r Riş ağlayarak sürekli "Bana işkence ettiler. Annemi istiyorum. Beni ona götürün, onunla konuşmak istiyorum. Anne seni görmek istiyorum ama yapamıyorum." cümlelerini tekrarladı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan 30 Ağustos'ta serbest bırakılan Ebu'r Riş, Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 40'lı yaşlarındaki Ebu'r Riş'in, gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddetin etkisiyle konuşmakta güçlük çektiği ve sürekli ağladığı görüldü. Görgü tanıkları, Ebu'r Riş'in vücudunda darbedilmekten kaynaklı morluklar olduğunu ve çok ağrı duyduğunu ifade etti.

İSRAİL 5 BİN KİŞİYİ ESİR ALDI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 310 sağlık personeli ile 36 gazetecinin de aralarında bulunduğu 5 bin kişiyi alıkoymuştu.