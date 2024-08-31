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Hamas'tan İsrail'in yardım konvoyu saldırısına kınama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hamas&#039;tan İsrail&#039;in yardım konvoyu saldırısına kınama

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki hastaneye yardım malzemesi taşıyan araçlara düzenlediği saldırının 'kasıtlı bir savaş suçu' olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ablukasını sürdürüyor. Bölgedeki sivilleri hedef almaya devam eden İsrail, son olarak Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü'nün (Anera) Gazze'deki bir hastaneye yakıt ve gıda yardımı taşıyan araçlarını hedef aldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının İsrail ordusuyla daha önce koordinasyona geçilmesine rağmen düzenlendiğine işaret edildi.

Hamas'tan İsrail'in yardım konvoyu saldırısına kınama - 1. Resim

SALDIRI KINANDI, 'KASIT' VURGUSU YAPILDI

Söz konusu saldırının, insani yardım kuruluşlarının Filistin halkına yardım faaliyetlerini durdurması için kasıtlı olarak gerçekleştirilen mükerrer savaş suçlarından biri olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun, "Anera'nın çalışanlarının silahlı kişiler olduğu" iddiasının kınandığı açıklamada, İsrail'in, insani yardım kuruluşları çalışanlarına karşı işlediği suçları meşrulaştırmak için bu tür yalanlara başvurduğuna dikkat çekildi.

ABD'YE 'SUÇLARI ÖRTBAS ETMEME' ÇAĞRISI

Uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler'e (BM) seslenen Hamas, İsrail'in Filistin halkına ve yardım kuruluşlarına karşı işlediği kasıtlı ve mükerrer suçları kınama, ABD'ye de bu suçları örtbas etmeme çağrısı yaptı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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